達爾文港中資營運商陷入危機 澳洲政府將收回港口？

（德國之聲中文網）澳洲北部城市達爾文（Darwin），自2015年將港口租賃給中資的嵐橋集團（Landbridge Group），訂下99年租約後，不斷引發國安爭議。雖然澳洲政府先前的調查結果表明，達爾文港的租賃案不存在國安問題。但隨著嵐橋集團的大陸母公司近期陷入財務危機，有關澳洲政府是否該收回達爾文港的營運權，再度成為澳洲輿論熱議的話題。

由於達爾文還駐有約2000名的美國海軍陸戰隊員，澳洲海空軍基地也在當地，批評者擔心，租賃給中資財團會將達爾文港的軍事用途，完全暴露在大陸的影響力當中。

對此，加拿大智庫「加拿大全球事務研究所」（Canadian Global Affairs Institute）亞太基金會研究員納吉（Stephen R. Nagy）認為，澳洲和美國面臨的挑戰是，無法肯定地說大陸會不會向嵐橋公司施壓，並在危機中執行中方的命令。

納吉告訴DW，「大陸缺乏法治，而中共也不服從法治，這使得任何大陸企業都容易受到中共的壓力，因此達爾文港口的情況就存在安全風險」。他還強調，如果澳洲政府能夠順利收回達爾文港的專有權，則可能需要對當地進行廣泛的清理，以確保嵐橋集團沒有留下任何監控設備、或其他設備。

但專精於研究大陸商業與管理的悉尼大學商學院教授杭智科（Hans Hendrischke）向DW表示，嵐橋這次的財務危機與澳洲輿論談及的國安問題無關，且澳洲政府過去至少4次的審查結果已經顯示，這項案件不存在國安問題。

杭智科認為，外界的質疑在很大程度上，只是一個「理論上的國安風險」，而不是一個實際存在的風險，「因為任何一方都可以說，你正在面臨軍事風險」。而且杭智科也研判，這項議題其實僅止於在首都坎培拉的政治圈中討論，澳洲普通民眾並不是特別關心達爾文港的發展。

杭智科指出，包含軍情部門在內，澳洲各部會之後都對達爾文港進行了至少4次考察，並表示這並不存在一個軍事風險，「因為美軍使用的是附近另一個獨立軍事港口，所以達爾文港實際上，並不是一個除商業目的之外、有其他目的的海運中心」。

嵐橋集團母公司財務危機

這項租賃方案的總價達到澳幣5.06億元，其中還包括港口營運商、現稱為達爾文港的控股權。租約於2015年11月16日開始，將於2114年11月15日到期。

但負責管轄達爾文的澳洲北領地政府11月27日發表新聞稿指出，北領地政府對達爾文港的營運商、也就是大陸嵐橋集團目前的財務狀況表示擔憂。此外，有鑑於該港口對澳洲的重要性，北領地政府已向澳洲聯邦政府發出通知、並致函嵐橋集團，尋求了解其財務狀況，以及了解其是否能夠履行付款能力。不過，嵐橋集團同日發出新聞稿回應：「嵐橋集團對達爾文港2024財年成功的營運表現感到滿意」。

針對大陸母公司的營運狀況，歐康諾回應， 達爾文港的母公司正在為一筆逾期的公司債進行再融資，金額將達到人民幣5億元，預計將於2025年第二季償清。但為了償還債務，母公司正考慮2025年在大陸出售一些特定資產，但不包括達爾文港。

根據澳洲參議院經濟常設委員會2016年的期中報告顯示，達爾文港的營運商「嵐橋工業澳洲有限公司」是大陸山東嵐橋集團的子公司。該集團是一家由兩名大陸股東擁有的私人公司。它成立於2001年，總部位於大陸的山東省日照市。其從事石油化學產品加工、銷售、倉儲、進口、運輸等業務，並涉足房地產開發和酒店服務。

杭智科指出，嵐橋集團的態度很明確想要重組財務結構，且不想放棄達爾文港的營運權。因此他研判，目前外界對達爾文港問題的質疑，主要還是由於澳洲將於明年舉行大選，伴隨而來的國內政治爭議。

根據澳洲總理和內閣府在2023年10月發布的最近一次審查結果，目前澳洲政府已擁有健全的監管體系，來管理包括達爾文港在內的關鍵基礎設施風險，因此，杭智科認為沒有必要與嵐橋集團改變、或取消租約。

審查報告還指出，作為關鍵基礎設施的重要組成部分，自2015年達爾文港租賃給嵐橋集團以來，已經進行了多項安全評估。這次的審查已考慮了先前評估的結果，以及風險管理和緩解安排，是否足以保護與港口相關的澳洲國家安全利益。

杭智科解讀，嵐橋集團目前陷入的財務危機，這是因為其曝險在大陸的房地產上所造成。而如果嵐橋集團出現無法履約的問題，則合約有一個既定的處理程序。

杭智科說，如果遇到嵐橋集團的財務危機，那麼澳洲政府可以做的就是回到合約的內容，或者將從嵐橋手上收回達爾文港，「這是一種可能性」。而達爾文港最終是否會走到這一步，他認為，這仍要看嵐橋具體的財務情況才能決定。

達爾文港的未來？

不過，即便達爾文港的租賃現況不會有任何改變。隨著大陸在東海、南海和台灣海峽的軍事行動增加，鄰近亞太地區的達爾文，正在成為澳洲、美國和日本重要的軍事基地，也是阻止大陸將南海問題軍事化的重要據點。

日本共同社報導，日本防衛大臣中谷元11月17日首次訪問了達爾文，並與美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）、澳大利亞副總理兼防長馬爾斯（Richard Marles）舉行了「三國防長會談」。三國就新設美澳日防務磋商機制，以增進安全保障領域合作的方針達成了共識。

三國防長也在會談後舉行了聯合記者會。馬爾斯在記者會上，關於每年在達爾文舉行的美澳聯合訓練透露稱，三國已就明年起，日本陸上自衛隊水陸機動團定期參加演習達成一致。奧斯汀對此也表示歡迎，「期待日本與輪換駐留達爾文的美國海軍陸戰隊，加深合作關係」。

針對達爾文在發展定位上的轉變，杭智科解釋，在2016、2017年當時，各界談論的多半是這項「開發澳洲北部」計畫。但目前，更多的注意力是集中在澳大利亞北部的軍事用途，「人們更多地談論達爾文的美國軍隊，以及這對該地區意味著什麼，而不是商業和農業發展」。

對於達爾文未來在軍事上的意涵，納吉說，澳大利亞政府一直致力於使澳洲成為東南亞和太平洋島嶼地區重要的中等強國，「它將把大部分資源集中在（達爾文）那裡，同時加強南海、台灣海峽等地區的小邊合作，以有助於對大陸提供可靠的威懾」。

在面對南海、東海和台灣海峽潛在的軍事衝突上，澳洲政府是否會發揮美國盟友的角色、並協助遏止中方可能的進犯，納吉則解釋，「我們尚不清楚這種小型雙邊合作，將如何在一場動態危機中發揮作用。但澳洲和其他國家一樣，希望威懾足以防止更糟糕的情況」。

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