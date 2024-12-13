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馬來西亞頻傳詐騙陷阱 赴台淪車手4個月逾百人落網

中央社／ 吉隆坡13日專電
馬來西亞頻傳詐騙陷阱，不少受害人因網路詐騙蒙受損失。詐騙示意圖。圖／AI生成
馬來西亞頻傳詐騙陷阱，不少受害人因網路詐騙蒙受損失。詐騙示意圖。圖／AI生成

馬來西亞頻傳詐騙陷阱，不少受害人因網路詐騙蒙受損失，但也有馬來西亞人遭騙赴台灣為不法集團擔任車手賺取傭金。馬來西亞政黨人士指出，今年8月迄今已有逾百人在台灣被捕。

馬華公共服務及申訴部主任張天賜（MichaelChong）今天告訴中央社，很多馬來西亞人被誘騙到台灣淪為詐騙集團車手，從台灣方面掌握資料顯示，今年8月以來逾百人在台灣被警方逮捕。馬來西亞華人公會（MCA，馬華）是當地的華人政黨，也是馬來西亞團結政府的成員。

他表示，台灣與馬來西亞並未簽訂犯罪引渡協議，因此，若馬來西亞車手在台灣被捕，法院判決有罪確定，必須在台灣服刑。

張天賜認為，相較於柬埔寨等東南亞國家，台灣並非詐騙的高風險國家，然而馬來西亞人民仍應警惕，避免誤入詐騙陷阱。

中國報（China Press）、新海峽時報（New StraitsTimes）報導，警方多次呼籲民眾不要輕信詐騙集團的話術或陷阱，但仍有受害人上當。

馬來西亞人赴台淪詐騙車手案例顯示，有一名青年原本赴台旅行，後來音訊全無，家人最終得知他在台灣被詐騙集團利用成為車手並被警方逮捕，結果詐騙集團成員又登門勒索，要求支付馬幣50萬令吉（約新台幣350萬元）贖金，並威脅如兩週內未交付，將讓家人收屍，致使家人心急如焚。

對於馬來西亞人遭騙赴台灣淪為詐騙車手，馬來西亞律師林維勇（Lim Wei Yong）指出，車手在詐騙犯罪術語中指的是中間人，專門為詐騙集團領取詐騙款項並跑腿。不論是否被迫擔任車手，這在馬來西亞和台灣都是犯罪行為。

林維勇分析，馬來西亞與台灣能夠以華文溝通，的確有不少華人透過觀光免簽等便利，進入台灣後淪為詐騙集團的車手。

詐騙集團 車手 馬來西亞

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