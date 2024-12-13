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前越南國家主席阮春福違反黨國規定 遭越共施以警告紀律處分

中央社／ 河內13日專電
前越南國家主席阮春福今天遭越共施以警告的紀律處分。 路透社
前越南國家主席阮春福今天遭越共施以警告的紀律處分。 路透社

越南國家主席阮春福今天遭越共施以警告的紀律處分。越共中央政治局認為，阮春福擔任總理期間在執行預防打擊貪污、消極的職責和任務時，違反黨與國家的規定。

網路媒體越南快訊（Vn Express）報導，越共今天召開會議，在審議越共中央檢查委員會的提議後，越共中央政治局認為，阮春福（Nguyen Xuan Phuc）在擔任越共中央政治局委員、總理期間，在執行預防打擊貪污、消極的職責和任務時，違反黨與國家的規定。

報導指出，阮春福還違反黨員所不能做的事以及樹立榜樣的責任，造成了嚴重後果及引發負面輿論，影響到黨和國家的聲譽。

越共中央政治局決定，對阮春福予以警告的紀律處分，並建議有關單位與黨的紀律處分保持同步，及時對阮春福施以行政紀律處分。

阮春福2021年4月接掌越南國家主席職務，2023年1月，越共中央根據阮春福個人意願，同意他辭去越共中央政治局委員、越共中央委員、國家主席、國防安全委員會主席等職務。

阮春福2016年至2021年擔任越南總理，獲中央評價在領導與執行防控COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情工作上做出許多努力、取得重要成果。然而，阮春福擔任總理任內多名下屬出現違法、缺失行為，他因而遭到追究，並為此負起政治責任。

網路媒體 貪污 越南

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