人權組織：大陸海洋石油在東非開發計畫侵害人權

人權組織今天公布報告指控，法國道達爾能源集團（TotalEnergies）和大陸海洋石油公司（CNOOC）在東非國家烏干達及坦尚尼亞的大型石油開發計畫「嚴重侵害人權」。

法新社報導，這項價值100億美元的投資案包含在烏干達西北部亞伯特湖（Albert Lake）地區鑽探石油，以及建造一條1443公里長的管線，要將原油運送到坦尚尼亞的印度洋港口坦噶（Tanga）。

這項開發案擁有烏干達總統穆塞維尼（YoweriMuseveni）的支持，但多年來也一直受到環保人士反對，他們認為開發計畫威脅到當地脆弱的生態系統和人民。

國際人權聯盟（FIDH）、環境與發展公民響應組織（CRED）和無國界律師組織（Lawyers WithoutBorders）撰寫的一份100頁報告指稱，開發期間出現「過多的安全措施、鎮壓、侵犯土地權、強迫搬遷和貪污」。

報告更指控，烏干達軍隊毆打並騷擾當地漁民，還有軍人和企業人員犯下性暴力案件的相關紀錄。

報告提到，最嚴重的侵權行為發生在翠鳥（Kingfisher）油田及其周邊地區。

烏干達當局譴責這份報告，政府發言人巴約穆西（Chris Baryomunsi）告訴法新社：「這些指控相當荒謬且毫無根據。」

他還說，「抹黑行動」不會阻止這項開發計畫。