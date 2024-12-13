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雅加達特區省長落選人利德宛不提訴訟 承認敗選

中央社／ 雅加達13日專電

印尼選委會日前確認民主奮鬥黨推舉的阿農以50.07%的得票率當選雅加達特區省長，其對手、執政聯盟推派的利德宛陣營，原本表示對結果有異議，將提訴訟。但今天卻改口承認敗選，並表示不會向法院提訴訟。

印尼11月27日舉行地方選舉，選舉委員會（KPU）8日公布雅加達特區省長選舉的官方計票結果，印尼最大黨民主奮鬥黨（PDIP）所推舉的前內閣秘書阿農（Pramono Anung）以50.07%的得票率，擊敗另外2名候選人。因其得票過半而無須進行第二輪對決投票，確認贏得選舉。

而得票率39.4%、票數第2高的候選人、前西爪哇省長利德宛（Ridwan Kamil）陣營日前表示，發現有選務人員疑似竄改選票，質疑可能有更多舞弊事件，而將向憲法提訴訟。但今天改口承認敗選，接受阿農贏得選舉。

利德宛是由總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）所領導、多個政黨組成的「印尼前進聯盟」（KIM Plus）所推舉。

分析指出，利德宛的敗選，對希望藉由贏得地方選舉鞏固政權的普拉伯沃是個挫敗，因從經濟規模或影響力來看，雅加達仍是印尼最重要的城市，因此它可能會在各方面對中央政府施政產生影響。

雅加達環球報（Jakarta Globe）今天報導，利德宛表示，不提訴訟是在聽取包括普拉伯沃在內等各方意見，並進行廣泛討論後，所做的決定。

他解釋，「原本已收集大量證據和文件準備提訴訟，但為了國家利益，以及雅加達居民，因他們在漫長選舉過程中已感到疲憊，而選擇放棄法律行動」。

利德宛補充，將暫時退出政壇，花更多時間陪伴家人。但他同時強調，對貢獻國家的承諾仍然堅定，說可能會暫時離開政壇，但將以其他形式繼續為國家服務。

印尼 雅加達

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