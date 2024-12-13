傳將於海湖莊園會日故首相安倍遺孀 外媒曝川普常致電安倍昭惠

一名消息人士告訴路透，美國總統當選人川普計畫15日在其位於佛州的私人俱樂部舉辦私人晚宴，款待日本故首相安倍晉三遺孀安倍昭惠。日本TBS新聞也報導相關消息，指出川普邀請安倍昭惠訪美，安倍昭惠將於本周末在佛州海湖莊園與川普夫婦會面。

路透報導，這場會面舉行的時間點，正值日本政府在川普於明年1月20日就職前，尋求與他建立密切關係之際。日本首相石破茂曾試圖在上月18、19日的巴西里約熱內盧20國集團（G20）峰會後，前往美國與川普會面，但未能成行。石破上月16日向記者解釋，這是因為川普過渡團隊通知他們，美國法律規定總統當選人就職前，不能和外國領袖會面。

川普2016年首度當選美國總統時，時任日本首相安倍晉三是他第一個會見的外國領袖。兩人在川普的首個總統任期期間維持密切的關係。川普經常帶有感情地談到安倍。然而，安倍2022年在奈良輔選時遇刺身亡。

儘管安倍昭惠沒有在日本政府任職，但她一直擔任日本和川普間的橋樑。美國CNN主播凱特蘭．柯林斯（Kaitlan Collins）12日在社群媒體X寫道，自安倍遇刺身亡後，川普常致電安倍昭惠，關心她的情況。

柯林斯還寫道，川普的夫人梅蘭妮雅屆時也將出席晚宴。

川普過渡團隊沒有回應置評請求，媒體也未能聯繫到安倍昭惠詢問相關評論。日本政府拒絕針對安倍昭惠和川普會面的計畫發表評論。