川普施壓見效！加拿大邊境省將加強查緝 防毒品、移民通過

美國總統當選人川普抱怨美國與加拿大邊境存在太多安全漏洞後，加拿大亞伯達省今天表示，將部署人員、警犬和無人機來查緝非法毒品和無證移民，以防通過美加邊界。

法新社報導，亞伯達省（Alberta）省長史密斯（Danielle Smith）宣布將斥資2900萬加元（約新台幣6.7億元）成立新部門，由51名警長、4隻緝毒犬和10架無人機組成，將負責檢查商用車輛，並監控亞伯達省與美國蒙大拿州（Montana）的300公里長邊界。

史密斯表示，魁北克省（Quebec）、安大略省（Ontario）和曼尼托巴省（Manitoba）正計劃在各自與美國接壤的邊境地區採取類似措施。

她說：「對於那些想要在美加境內活動的犯罪分子，我們將拒絕成為避風港…如果我們成功了，預計美加兩國將有非常牢固的關係。」

即將在明年1月上任的川普先前揚言對加拿大和墨西哥輸美產品徵收25%關稅，指責這兩個國家讓美國充斥著芬太尼（fentanyl）等非法毒品和無證移民。

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