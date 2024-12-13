壓制民主、反LGBT+ 數千民眾走上街頭抗議斯洛伐克文化部長

斯洛伐克首都布拉第斯拉瓦今天有數以千計民眾走上街頭，抗議文化部長以「促進斯洛伐克文化」為由，解職多位重要文化機構負責人，同時擱置LGBT+協會主導的計畫。

法新社報導，現年53歲的斯洛伐克文化部長西姆科維科娃（Martina Simkovicova）曾擔任電視主播，她自去年10月上任以來一直是個爭議性人物。

西姆科維科娃是由民族主義路線的斯洛伐克民族黨（SNS）提名，她抨擊「LGBT+（同性戀、雙性戀、跨性別、酷兒）意識形態」導致歐洲「滅亡」。

她的觀點迎合中間派方向黨（Smer）總理費佐（Robert Fico）的理念。費佐反對自由價值觀，呼應鄰國匈牙利總理奧班（Viktor Orban）的思維。

西姆科維科娃曾在Slovan TV頻道工作，這個頻道以傳播陰謀論、仇外心理與親俄觀點聞名。

斯洛伐克國家美術館館長庫沙（Alexandra Kusa）在8月丟掉工作，反對者稱這是西姆科維科娃政治清算的一部分。

西姆科維科娃也對公共媒體開刀，她6月推動通過一項法律，將國營RTVS廣播公司改制為新公司STVR，並且由她掌控。

政治分析家哈多斯（Pavol Hardos）表示，對文化機構施加政治影響力在斯洛伐克不乏先例。

他說：「這是我們在1990年代梅奇亞（VladimirMeciar，斯洛伐克前總理）非自由政權時期所經歷的事，當時存在意識形態忠誠度考驗，考驗哪些人是優秀的民族主義者、優秀的斯洛伐克人，哪些人不是。」

哈多斯表示，與以往不同的是，當今政府「致力於清除文化機構中任何潛在的政治敵人」。

政府也將LGBT+維權組織列為目標。

西姆科維科娃今年稍早曾表示，LGBT+不會從她的部門獲得「一分錢」，她最近也限制了對LGBT+團體的公共補助。

反對派曾在斯洛伐克國會發起表決，欲罷免西姆科維科娃，但未能成功。