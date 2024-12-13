快訊

陳文茜曝罹「黑色素癌」擴散多器官！ 醫曝「判斷指標」：要及早就診

保密到家…我向美採購M1A2戰車首批38輛抵高雄港 下船禁空拍

壓制民主、反LGBT+ 數千民眾走上街頭抗議斯洛伐克文化部長

中央社／ 布拉第斯拉瓦12日綜合外電報導
斯洛伐克數以千計民眾走上街頭，抗議文化部長以「促進斯洛伐克文化」為由，解職多位重要文化機構負責人，同時擱置LGBT+協會主導的計畫。圖為9月抗議現場。 法新社
斯洛伐克數以千計民眾走上街頭，抗議文化部長以「促進斯洛伐克文化」為由，解職多位重要文化機構負責人，同時擱置LGBT+協會主導的計畫。圖為9月抗議現場。 法新社

斯洛伐克首都布拉第斯拉瓦今天有數以千計民眾走上街頭，抗議文化部長以「促進斯洛伐克文化」為由，解職多位重要文化機構負責人，同時擱置LGBT+協會主導的計畫。

法新社報導，現年53歲的斯洛伐克文化部長西姆科維科娃（Martina Simkovicova）曾擔任電視主播，她自去年10月上任以來一直是個爭議性人物。

西姆科維科娃是由民族主義路線的斯洛伐克民族黨（SNS）提名，她抨擊「LGBT+（同性戀、雙性戀、跨性別、酷兒）意識形態」導致歐洲「滅亡」。

她的觀點迎合中間派方向黨（Smer）總理費佐（Robert Fico）的理念。費佐反對自由價值觀，呼應鄰國匈牙利總理奧班（Viktor Orban）的思維。

西姆科維科娃曾在Slovan TV頻道工作，這個頻道以傳播陰謀論、仇外心理與親俄觀點聞名。

斯洛伐克國家美術館館長庫沙（Alexandra Kusa）在8月丟掉工作，反對者稱這是西姆科維科娃政治清算的一部分。

西姆科維科娃也對公共媒體開刀，她6月推動通過一項法律，將國營RTVS廣播公司改制為新公司STVR，並且由她掌控。

政治分析家哈多斯（Pavol Hardos）表示，對文化機構施加政治影響力在斯洛伐克不乏先例。

他說：「這是我們在1990年代梅奇亞（VladimirMeciar，斯洛伐克前總理）非自由政權時期所經歷的事，當時存在意識形態忠誠度考驗，考驗哪些人是優秀的民族主義者、優秀的斯洛伐克人，哪些人不是。」

哈多斯表示，與以往不同的是，當今政府「致力於清除文化機構中任何潛在的政治敵人」。

政府也將LGBT+維權組織列為目標。

西姆科維科娃今年稍早曾表示，LGBT+不會從她的部門獲得「一分錢」，她最近也限制了對LGBT+團體的公共補助。

反對派曾在斯洛伐克國會發起表決，欲罷免西姆科維科娃，但未能成功。

LGBT 文化部 斯洛伐克

延伸閱讀

吳志中：川普若交換台灣利益 將無法使美國再次偉大

瘂弦追思會 文化部長：他讓我相信世界上最重要的是作家

足球／皇馬球星姆巴佩涉性侵案 瑞典檢方：證據不足調查終結

瘂弦追思紀念會 李遠感念詩人啟發「為創作者多做一些事」

相關新聞

壓制民主、反LGBT+ 數千民眾走上街頭抗議斯洛伐克文化部長

斯洛伐克首都布拉第斯拉瓦今天有數以千計民眾走上街頭，抗議文化部長以「促進斯洛伐克文化」為由，解職多位重要文化機構負責人，...

4度包機遣返中國偷渡客 還有4萬中國人身負驅逐令卻失聯

美中今年5月祕密恢復遣返中國偷渡客後，國土安全部(DHS)在不到六個月時間內，第四次出動大型包機將中國無證客遣返回中國，...

恰巧同天遇廁所故障 日本航空雙雄客機急返航

日本2大航空公司全日空（ANA）與日本航空（JAL）本月稍早相繼有國際線客機因廁所故障被迫折返出發機場，2起案件不僅恰巧...

遣返聲浪湧現 歐洲敘利亞難民又成驚弓之鳥

敘利亞總統阿塞德政權迅速垮台後，歐洲各國掀起一波將在地敘利亞難民遣返回國的聲音，讓許多費盡千辛萬苦逃到歐洲的敘國人還來不...

澤倫斯基加稅同時又發錢 矛盾政策背後有政治目的？

烏克蘭總統澤倫斯基日前簽署俄烏開戰以來最大規模增稅法案，希望籌措軍費讓烏軍撐下去，同時又發錢給全民，每人可領到約新台幣780元，以提振經濟並補貼民眾生活費。專家批評澤倫斯基此舉是為了收買人心，反對黨聲音黨議員熱列茲尼亞克表示，「他們（政府）一手拿錢，另一手又把錢還回去。這不合理。」聯合報數位版此篇文章，為您分析澤倫斯基這項政策背後可能的政治意義。

安德魯王子中國商業夥伴疑為間諜 遭英國禁止入境

英國安德魯王子的一名中國親信和商業夥伴遭揭露為中國共產黨黨員、為中共中央統戰部工作，去年遭英國政府基於國家安全考量禁止入...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。