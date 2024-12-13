中國一款蒜香花生含禁用甜精 新加坡食品局要求召回
新加坡食品局近日表示，從中國進口的一款蒜香花生被查出含有禁止使用的人工甜精，由於新加坡目前不允許在核桃及其他堅果和籽實類食品中使用甜精，因此要求進口商召回。
新加坡食品局（Singapore Food Agency）12日發布新聞稿指出，已指示進口商遠泰裕（Yan Tai Yit）召回150克重、食用期限為2025年4月8日的「YTY蒜香花生」，這款從中國進口的蒜香花生，被查出含有禁止使用在堅果類食品的人工甜精。
甜精（Cyclamate）是一種食品添加劑，可作為人工甜劑使用，准用於汽水和罐頭水果等部分食品。不過，新加坡目前不允許在核桃及其他堅果和籽實類食品中使用甜精。
這項消息受到當地媒體關注，包含聯合早報、8視界新聞網等媒體均有報導。
新加坡食品局表示，食用含有甜精的核桃及其他堅果和籽實類食品，不會立即產生健康風險，但消費者應避免長期大量食用這種甜精。
新加坡食品局指出，正採取預防措施主動抽查與檢測在地堅果和籽實類食品，並召回測出違禁甜精的產品。聯合早報報導，遠泰裕去年2月也曾因另一款花生產品含有甜精，而被食品局下令召回。
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