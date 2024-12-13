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恰巧同天遇廁所故障 日本航空雙雄客機急返航

中央社／ 東京13日綜合外電報導

日本2大航空公司全日空（ANA）與日本航空（JAL）本月稍早相繼有國際線客機因廁所故障被迫折返出發機場，2起案件不僅恰巧在同天發生，且均為波音787-9機型。

日本「讀賣新聞」報導，日本政府國土交通省（簡稱國交省）表示，日航一架從日本成田機場飛往澳洲墨爾本的班機，日本當地時間10日晚間約6時35分在距離成田機場南南東方約190公里處的空中發現廁所故障，導致這架飛機折返機場，並在當晚9時左右降落。

日航這架班機當時載著乘客加機組人員共142人，飛機後來更換器材後，再度起飛。

無獨有偶，全日空一架從義大利米蘭起飛，目的地為日本羽田機場的客機，日本時間當晚9時20分左右航經土耳其上空時，也因為廁故障折返出發機場，後來於11日凌晨1時48分降落米蘭。

不過，全日空這架載著乘客加機組人員共178人的班機，後來該班機已取消。

這2起事件的客機機型均為波音787-9，報導指出，初步推測這應該跟廁所故障事件沒有關聯。

廁所 成田機場 日本

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