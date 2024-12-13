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菲中南海爭議 戰場延伸至聯合國

中央社／ 馬尼拉13日專電

菲中南海爭議的戰場延伸至聯合國。中國本月初向聯合國交存黃岩島領海基線聲明和海圖，菲律賓駐聯合國使節團最近申明，黃岩島是菲律賓領土，唯有菲律賓有權為黃岩島劃定基線。

菲律賓駐聯合國使節團今天發布新聞稿稱，駐聯合國常任代表拉達米歐（Antonio Lagdameo）10日在聯合國大會海洋及海洋法會議中說，黃岩島向來是菲律賓領土不可分割的一部分，唯有菲律賓有權依聯合國海洋法公約（UNCLOS）為黃岩島劃定基線及領海寬度。

拉達米歐說，聯合國海洋法公約以及2016年南海國際仲裁結果，是菲律賓索討黃岩島權利的基礎。

菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）於11月8日簽署「菲律賓海域法」和「菲律賓群島海道法」，拉達米歐說，菲律賓藉此把聯合國海洋法公約整合至國內法，強化海洋治理能力及海事政策，促進經濟發展及國家安全。

為反制菲律賓這兩條新法，中國常駐聯合國副代表耿爽12月2日向聯合國交存「中華人民共和國政府關於黃岩島領海基線的聲明」和相關海圖，稱這是中國捍衛自身領土主權和海洋權益的正當之舉。

拉達米歐10日在聯合國大會上抨擊，中國黃岩島領海基線相關舉措，違反聯合國海洋法公約，同時也貶損了以法治為基礎的國際體系。

菲中南海爭議已存在已久，中國援引歷史依據，主張擁有幾乎整片南海，菲律賓則援引「聯合國海洋法公約」（UNCLOS），主張可獨享200海里專屬經濟海域的資源。

馬尼拉於2013年1月將爭議提交國際仲裁。2016年7月，設於荷蘭海牙的常設仲裁法院裁決，中國用以索討南海主權的九段線在國際法之下不具效力，菲律賓可獨享專屬經濟區的資源，北京不接受也不承認仲裁結果。

菲中在南海爭議海域的緊張局勢，自今年6月起再次升高。根據菲方說法，中國船艦多次衝撞菲律賓公務船、向菲船噴射高壓水柱，以及向菲律賓公務飛機的飛行路徑發射照明彈，危及菲方人員安全。

拉達米歐重申，菲律賓將繼續遵循國際法，以外交及和平方式解決爭議。

聯合國 菲律賓 黃岩島

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