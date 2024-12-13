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巴西總統魯拉腦部手術順利 預計下週出院

中央社／ 聖保羅12日綜合外電報導

巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）的醫療團隊表示，魯拉在接受緩解腦部出血壓力的手術後，目前「神經狀態非常良好」，明天應該就可以離開加護病房。

綜合法新社與路透社報導，魯拉的醫師卡里爾（Roberto Kalil）在聖保羅（Sao Paulo）「敘利亞－黎巴嫩醫院」（Syrian-Lebanese Hospital）的記者會上表示，今天進行阻斷受影響區域血流的後續手術「很成功」。

神經外科醫師斯塔瓦萊（Marcos Stavale）說：「他的狀況非常良好。」

現年79歲的魯拉兩天前進行緊急開顱手術以緩解顱內膜壓力。

魯拉本月9日在首都巴西利亞感到頭痛。核磁共振（MRI）掃描顯示他的大腦與硬腦膜之間存在出血情況。

他被緊急送往巴西頂尖的醫療機構敘利亞－黎巴嫩醫院，醫療團隊對魯拉進行顱骨穿孔引流手術以減輕壓力。

醫療團隊表示，這次損傷與魯拉10月在總統官邸浴室跌倒撞擊頭部有關。

魯拉的醫師今天強調，他的身體與精神狀況良好，神智清醒且可與人對話，應該很快就能重返工作崗位。

卡里爾說：「如果目前的情況維持不變，總統應能在下週初出院，並逐步恢復正常活動。」

魯拉的健康狀況引發外界對他是否會在2026年尋求連任的疑慮，不過一名高層幕僚今天表示，他將代表執政的工黨（Workers Party）參選。

卡里爾今天稍早向記者表示，魯拉預計將於下週初出院，屆時可能會恢復總統職務相關活動。

手術 醫師 魯拉

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