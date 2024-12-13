遣返聲浪湧現 歐洲敘利亞難民又成驚弓之鳥

敘利亞總統阿塞德政權迅速垮台後，歐洲各國掀起一波將在地敘利亞難民遣返回國的聲音，讓許多費盡千辛萬苦逃到歐洲的敘國人還來不及慶祝阿塞德下台就又得擔驚受怕。

挺過十多年內戰的敘利亞總統阿塞德（Bashar al-Assad）政權，在各路叛軍、反抗軍11月底發動閃擊戰下，不到兩週就於12月8日迅速垮台。然而權力真空已然成為中東一項緊迫挑戰，外界憂敘利亞恐淪割據混戰而成第二個利比亞。

歐洲政治新聞網Politico.eu報導，已定居柏林的29歲敘利亞男子薩薩比（Osama Sabsabi）在聽到出生成長地荷姆斯（Homs）市被反對派武裝部隊奪下後，做出幾天前還不曾想過之舉－訂機票回國。他說要回去幫忙重建家園。

許多歐洲各地的政客表明，希望看到更多在歐洲的敘利亞人能仿效薩薩比。敘利亞內戰導致2015、2016年歐洲遇到空前的難民湧入，當前歐洲極右勢力崛起、德國幾篤定明年2月要提前大選，日益增強的反移民力量現在看到可以把難民弄走的機會。

這讓歐洲各地許多敘利亞人才剛為阿塞德垮台高興，旋即發現整個歐陸的政客們已開始討論，是否該成批將他們遣返。

就在阿塞德垮台隔天，比利時、德國、希臘、義大利、荷蘭及英國等一眾歐洲國家，都表示將中止敘利亞人申請庇護的相關考量。

奧地利內政部宣布，將為「有序安排遣返或驅逐回敘利亞」相關計畫預做準備；歐洲接納最多敘利亞難民的德國，保守派政客紛要求政府提出遣返計畫。

2015年抵達德國的薩薩比擁有一項許多敘利亞同胞所無的優勢：他已取得德國公民身分，這可確保他能自由在敘、德兩國間往返。但許多敘利亞人卻沒這種保障，與遣返相關的討論讓他們深感惶恐，特別是敘利亞後續局勢發展有極大不確定性。

阿勞斯（Tareq Alaows）是為德國當地難民維權組織Pro Asyl奔走的社運人士。他說阿塞德垮台後，他們接獲眾多在德敘利亞人表達憂心。

阿勞斯說：「這些人現在有種明天就會被蕭茲（德國總理）撤銷居留許可的感覺，或是德國內政部會找上門把他們集中，然後送上遣返包機。許多人對目前相關遣返討論不只感覺驚懼，更感覺失望。」

現定居倫敦、本身也是難民的敘利亞製片人埃胡笙（Ayman Alhussein）表示，敘利亞當地情勢仍極不穩定，對許多人而言，現在返國既不安全也不智。

他說：「歐洲和英國會多快開始停止庇護還很難說，我希望各國能盡快提供援助，並提出如何指導重建，尤其目前國際對敘利亞的制裁都還沒解除。然而不幸的是，難民長期以來一直被當成政治牌來打，這（當下討論遣返）只是又一例證。這不僅麻木不仁且毫無必要。」