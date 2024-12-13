快訊

MiLB／外媒揭林昱珉今年苦練卡特球 預測登大聯盟時間點

沒有最低只有更低！尹錫悅最新民調出爐 幾乎跌剩個位數

手機接飯店USB充電孔跳出恐怖一幕 網急喊：我改用行動電源了

柬埔寨打工陷阱難根除 410名越南人遭誘騙求救

中央社／ 海防13日專電

柬埔寨打工陷阱事件持續發生，柬國警方近日在越柬邊界口岸將410名越南公民交由越南警方帶走。這些越南公民在柬埔寨賭場工作時遭到剝削，因此向柬方求救。

越南年輕人報（Tuoi Tre）報導，越南西寧省（TayNinh）警方與西寧省邊防部隊及相關單位合作，於11日與12日從柬埔寨警方手中接回410名在柬埔寨非法工作與居住的越南公民。

西寧省警方表示，柬埔寨國家警察總署4日在位於柬越邊界的柴楨省（Svay Rieng）一家賭場進行行政檢查，並暫時拘留410名越南公民，柬國警方認定他們涉嫌非法工作及從事網路詐騙等違法行為。

根據越南駐柬埔寨大使館的資料，這410名越南公民大多是非法出境到柬埔寨工作，也有部分是越南的通緝犯。這些越南公民在柬國賭場工作期間因無法承受工作壓力，並遭公司和賭場剝削，因而向柬方求救。

柬埔寨將總共410名越南公民交還給越南，並在木牌（Moc Bai）國際口岸辦理手續。西寧省相關部門將繼續查明情況並將這些越南公民送回原籍地。

近年不少越南民眾被「輕鬆高薪」噱頭誘騙至柬埔寨工作，結果不僅遭到勞動剝削，甚至被毆打。2022年9月有56名越南人從柬埔寨一側逃往木牌國際口岸想要回到越南，該起事件在網路上引發熱議。

柬埔寨 越南

延伸閱讀

台商自嘲南向「去了找死，不去等死」 川普上台臨三挑戰

返鄉驚見詭異儀式...居民不敢靠近 血腥歷史200萬人死亡

黃仁勳熱潮襲捲越南 總理親頒首富科學獎

陸電商Temu未於期限完成註冊 遭越南暫停營運

相關新聞

北約秘書長籲成員國轉向「戰時思維」！警告中國正加強軍備且霸凌台灣

北約秘書長呂特（Mark Rutte）12日在比利時布魯塞爾發表自10月上任後首次重要演說，稱中、俄快速擴增軍備「非常危...

安德魯王子中國商業夥伴疑為間諜 遭英國禁止入境

英國安德魯王子的一名中國親信和商業夥伴遭揭露為中國共產黨黨員、為中共中央統戰部工作，去年遭英國政府基於國家安全考量禁止入...

法國馬松性侵案，被丈夫下藥迷姦的吉賽兒：「該羞恥的是那些強暴犯！」

根據吉賽兒．佩利寇後來的描述，50年來的夫妻關係一直非常緊密，多明尼克在她眼中是完美的伴侶。正因如此，她根本沒想到退休之後身體狀況的變化竟然是身邊最親近的人下藥所造成。

西藏御醫證實達賴健康無虞 治病靠傳統草藥不怕苦

西藏精神領袖達賴喇嘛的身體狀況受到所有藏人、甚至全球關注。他的御用醫師在接受中央社記者訪問時表示，達賴每週接受一次檢查，...

日本星巴克撤回紙吸管成本墊高 為何專家稱高明之舉？

日本星巴克預計2025年1月起將不再使用紙吸管。企業隨時代潮流做出進步的政策有其必要，但所謂「理想很豐滿，現實很骨感」，連鎖店研究者谷頭和希指出，相較於美國跨國零售企業沃爾瑪（Walmart）取消多元共融政策的作法，日本星巴克此舉非常高明。

安倍昭惠西班牙種完台灣昭和櫻 傳將赴美會川普

日本前首相安倍晉三的遺孀、「日台國際櫻交流會」榮譽會長安倍昭惠今天在西班牙巴斯克自治區出席台灣昭和櫻種植活動。當地時間1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。