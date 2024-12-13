法國政壇陷僵局 傳馬克宏將於13日任命新總理
法國國會上週通過總理巴尼耶的不信任動議，巴尼耶隨即向總統馬克宏請辭，法國政壇陷入新危機。在尋找繼任者的過程中歷經數天僵局後，幕僚說，馬克宏將於明天任命新總理。
法新社報導，巴尼耶（Michel Barnier）本月4日在一項歷史性的不信任投票中垮台，各方原本預期馬克宏（Emmanuel Macron）會在隔天全國演說中宣布繼任者。
馬克宏當時沒有宣布繼任總理人選，10日與各政黨領袖會面時承諾會在48小時內任命總理，如今也過了期限。
馬克宏今天前往波蘭，但提早結束訪問，顯然是為了敲定總理人事任命。
一名不願具名的總統幕僚今晚在馬克宏返抵法國後說：「任命總理的聲明將於明早（週五）公布。」這名幕僚還說，馬克宏已結束諮詢，但沒有說明更多細節。
巴尼耶僅任職3個月就下台，他的繼任者將成為馬克宏任期內第6位總理，並立刻要面對研議預算案以爭取國會通過的挑戰。
目前為止，廣為流傳的所有總理人選都遇到政治光譜上至少一方的反對聲音。
傳聞中，馬克宏的首選是中間派老將白胡（FrancoisBayrou），但左翼、右翼都對他不滿意。左翼擔心白胡繼續推行馬克宏的政策，頗具影響力的右翼前總統沙柯吉（Nicolas Sarkozy）也不喜歡他。
其他可能的總統人選還有前總理卡澤納夫（BernardCazeneuve）、現任國防部長勒克努（SebastienLecornu）、前外交部長勒德里安（Jean-Yves LeDrian）等。
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