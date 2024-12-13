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西藏御醫證實達賴健康無虞 治病靠傳統草藥不怕苦

中央社／ 達蘭薩拉13日專電

西藏精神領袖達賴喇嘛的身體狀況受到所有藏人、甚至全球關注。他的御用醫師在接受中央社記者訪問時表示，達賴每週接受一次檢查，目前為止健康無虞，長年來服用傳統草藥治病的達賴，向來重視療效，從來不曾嫌苦。

邁向90歲的達賴喇嘛（Dalai Lama），健康問題備受關注。他今年6月曾赴美治療膝蓋問題，並接受膝關節置換手術，經過一段時間休養後，於8月回到印度北部山城達蘭薩拉（Dharamshala）。

而藏人稱為「門孜康」（Men-Tsee-Khang）的西藏醫藥與曆算學院（Tibetan Medical and Astro Institute）就位於達蘭薩拉，其自行生產的藥品，皆以草本製作，除供附設診所使用，也銷往世界各地。

除此之外，門孜康提供收費低廉的西藏傳統醫療服務，不論病患國籍、貧富，都可前往看診。達賴喇嘛的醫療也由那裡的醫師負責。

中央社記者在實地造訪前，透過管道找到長期負責達賴喇嘛醫療的其中一名醫師澤旺塔丁（TsewangTamdin）。

澤旺塔丁告訴中央社記者，目前大部分是由3、4名門孜康的醫師負責達賴喇嘛的醫療，醫師通常每週都會過去探望他一次，並為他做例行性檢查，醫師首先會問診，先跟達賴喇嘛聊聊他生活、身體的近況，接著為他把脈，並採集尿液檢體帶回化驗。

在中央社記者問到達賴喇嘛的健康狀況時，澤旺塔丁明確地說：「沒有大問題，沒有重大疾病。」

澤旺塔丁表示，通常來說，達賴喇嘛在生病時，都會服用（藏人的）傳統藥物，長期以來都是如此，「他不介意藥吃起來的味道，他更在意的是藥的療效」。

門孜康1916年由第13世達賴喇嘛創立於西藏首府拉薩，流亡到印度的第14世達賴喇嘛於1961年在達蘭薩拉重建門孜康，照顧逃到印度的西藏難民，並弘揚藏人的傳統文化。

門孜康起初在達蘭薩拉重建時，只有1名醫師、10個學生，如今規模擴大，在印度、尼泊爾、不丹等地設有60多間診所（含健康中心），一共有700多名員工。

西藏 達賴喇嘛 醫師

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