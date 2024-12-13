英國高階官員接連訪中 傳能源大臣2025年第1季啟程

中央社／ 倫敦12日專電

英國高階官員近期接連訪問中國，政治新聞網站Politico今天援引兩名知悉英國政府計畫的業界人士說法報導，能源大臣米勒班（Ed Miliband）可望明年第1季訪中，時間點最有可能落在3月。

英國能源安全暨淨零排放部未能及時回應Politico的評論請求。

中國在電動車及太陽能等可再生能源全球供應鏈扮演要角，而氣候變遷、「綠色」供應鏈與貿易投資是今年7月上台的英國工黨政府核心關切。工黨政府也強調應與中國建立「務實」、穩定、「相互尊重」的關係

首相施凱爾（Keir Starmer）11月中旬在20國集團（G20）巴西峰會場邊會談期間，向中國國家主席習近平提議明年於倫敦或北京舉行英中雙邊正式高階會談。12月初，施凱爾在年度對外政策演說提到，他「有決心」繼續與中國對話；此外，為應對氣候變遷引發的各項挑戰，英國必須做好準備與更多國家對話。

繼外交大臣拉米（David Lammy）10月訪問中國後，施凱爾已確認財政大臣里夫斯（Rachel Reeves）將於明年初訪中，今天則傳出米勒班可望於明年3月接棒前往。

英國「天空新聞網」（Sky News）近日援引官方消息人士說法報導，里夫斯預計明年1月13日當週訪中，也就是美國總統當選人川普（Donald Trump）20日就職典禮前一週。

Politico今天報導，米勒班訪中可望促成英中重啟能源對話。英中能源對話於2010年英國保守黨執政期間啟動，已有數年未舉行正式會談。

今年7月在國會大選落敗、如今在野的保守黨多次批評工黨「激進」的潔淨能源、淨零排放政策恐使英國過度依賴中國。另一方面，在工黨內部，也有國會議員要求政府嚴加管控自中國進口的太陽能板及相關零組件，確保它們未涉及新疆等地的強迫勞動。

隨著美國川普新政府可能在經貿領域對中國採取更強硬手段，英國工黨政府將如何既積極尋求改善對中關係、同時確保英國能持續自與美國的「特殊關係」獲利，仍需觀察。在保守黨執政後期，英中關係因為國家安全、香港等議題而趨於緊張。施凱爾在G20期間曾向習近平表示，英中雙方已有「共識」，雙邊關係應「盡可能避免意外」。

英國商業暨貿易大臣雷諾茲（Jonathan Reynolds）今天在國會答詢時說，盡可能自美國、歐盟及中國這3大關鍵市場獲取最大利益，是關乎英國未來的自我定位。

工黨 英國 關係

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