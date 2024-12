陸在古巴影響力漸增強 研究員示警：有能力在「美國眼皮底下」遠距行動

華府智庫戰略暨國際研究中心(CSIS)的研究警告,中國在古巴的影響力正日益增強。這項研究確定了4個可能用於中國收集美國信號情報(SIGINT)蒐集系統的設施。

自由亞洲電台、美國之音中文網等美媒今天作了上述報導。這項報告「中國在古巴的情報布局:新證據及其對美國安全的影響」(China's Intelligence Footprint in Cuba:New Evidence and Implications for U.S. Security)的共同作者、CSIS美洲項目副研究員齊默爾(Henry Ziemer)表示,中國在古巴的存在對兩國都意義重大,代表中國有能力「在美國眼皮底下」展開遠距行動。

齊默爾說,報告提到的一個基地靠近位於關塔那摩的美國海軍基地。這類設施可蒐集通訊流量的頻率、來源、方向和數量等資訊,進而對在加勒比地區的軍事和商業活動提供極詳盡的圖像,監測對象包括美國在內。

報導說,美國國務卿布林肯去年6月曾在記者會提及此事表示,「據我們所知,中國在2019年升級了其在古巴的情報蒐集設施」。

據報導,CSIS這項報告發表後,美國國務院表示將繼續關注這一局勢。美國國務院聲明說,中國可能會試圖擴大在古巴的影響力,而美國將努力遏制這些行動。

齊默爾認為,古巴緊鄰美國的地緣位置為中國提供了得天獨厚的優勢。作為回報,中國可為經濟陷入困境的古巴注入資金,在當前形勢下為古巴提供其他盟友無法提供的支持,「中國擁有強大的經濟實力和古巴所需的經濟資源,因此安全合作對雙方而言都至關重要,這是一種交換」。

該研究還重點關注了古巴的社會經濟狀況以及中國在古巴日益增強的影響力。自20世紀末以來,中國在古巴的影響力不斷增強,北京已為古巴多個投資項目提供資金。

研究還強調華為和中興通訊等中國科技公司的作用。這兩家公司均因涉嫌從事間諜活動而被美國制裁,卻是古巴電信基礎設施的中流砥柱。

齊默爾警告,「這些公司在幫助古巴政府構建數位威權體制方面發揮了關鍵作用」。