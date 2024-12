美智庫示警：若爆發衝突 印太美軍機場恐遭大陸攻擊癱瘓

美國智庫今天發布的報告顯示,一旦爆發衝突,中國對印太區域機場的攻擊將阻礙美國軍機行動;報告建議美國投資造價相對低廉的無人機,並提升跑道維修能力。

華府國防安全智庫「史汀生研究中心」(Stimson Center)今天發布「彈坑效應:中國飛彈對印太區域美國空軍基地的威脅」(Cratering Effects: Chinese Missile Threats to US Air Bases in the Indo-Pacific)報告。

研究人員指出,面臨衝突之際,核心問題就是第一島鏈的美軍基地位於數千枚中國飛彈的射程之內。第一島鏈是指從印尼向東北方一路延伸至日本的弧形線,包括南海和東海部分海域。

如果北京動用武器摧毀或破壞跑道,可能導致日本機場關閉至少11.7天,距離較遠的關島和太平洋島嶼機場也可能關閉至少1.7天。

報告寫道,「中國可能設法阻止美國使用跑道進行空中燃料補給,以在更長時間內打亂美軍作戰行動」。

報告還建議,美國投資大量相對低廉的無人機和電子作戰能力,以增加中國攻擊計畫的難度。此外,美國還應發展更多可在短跑道起降的載人飛機、提升跑道修復能力和基地韌性,並培養聯盟關係,以確保友好國家更願意開放機場供美國使用。

近年來,美軍依據「分散式作戰」(distributedoperations)概念來制定作戰計畫。華府也在澳洲和太平洋天寧島(Tinian Island)等地斥資數億美元升級機場,以作為「太平洋嚇阻倡議」(Pacific Deterrence Initiative)的一環。

根據報告內容,空軍近年也發展出「機場損壞快速修復」(Rapid Airfield Damage Recovery, RADR)計畫,以在遭受攻擊後迅速重啟跑道,並確保跑道維持可供執行「數千次」任務的狀態。

美國也仰賴飛彈防禦系統,以維持機場和其他基地正常運作。華府正規劃在關島周邊多地部署飛彈防禦系統,斥資數十億美元建立保護關島的「多層」攔截網絡。