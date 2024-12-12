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不再減核…日本擬修訂新能源計畫 最大限度利用再生能源、核能

聯合報／ 記者雷光涵／即時報導
能源基本計畫每3年修訂一次，在2011年福島第一核電廠事故後，首度加入「盡可能降低依賴核電」的文字。圖／美聯社
能源基本計畫每3年修訂一次，在2011年福島第一核電廠事故後，首度加入「盡可能降低依賴核電」的文字。圖／美聯社

日本經濟新聞報導，經濟產業省擬在下個月將修訂的「能源基本計畫」，刪除「盡可能降低依賴核電」的措辭，取而代之的是最大限度利用再生能源及核能。

能源基本計畫每3年修訂一次，在2011年福島第一核電廠事故後，首度加入「盡可能降低依賴核電」的文字。新一期計畫將刪除這樣的表述，新增「不過度依賴特定電源或燃料」，以平衡能源配比為目標。考慮到人工智慧（AI）普及，電力需求可能增加，會明訂核電在內的穩定電力供應方針。

關於核能發電，以確保安全為前提，加速核電廠重新啟用。同時放寬在廢爐後，在原核電廠廠區內重建機組的限制，允許在同一家電力公司其他電廠的廠區內新建機組。政府將維持2040年度核電占比20%的目標。

經產省正在討論2040年度的能源配比，計畫將再生能源占比提高至約40%至50%，核電20%，火力發電約30%至40%。對於火力發電中的燃煤和天然氣等，將不再具體分配比重。

再生能源 日本經濟 核電

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