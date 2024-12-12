急尋新總理…法國內閣陷空轉 馬克宏將與在野黨協商

執政遭遇不信任案挫敗，法國總統馬克宏要找新總理！他11日宣布將與反對黨進行政治協商，盼任命新總理並讓法國恢復穩定。馬克宏可能會拉攏溫和左派，或是請左派不要抵制他的新組閣策略。在總預算僵局中，左派與極右派正合力封殺前總理巴尼耶內閣的提案，使馬克宏面臨少數執政困境。

緊急預算避免破產

根據《美聯社》報導，馬克宏的發言人布雷根表示，目前內閣僅有馬克宏的政團與老牌右派政黨共和黨，且如此的組合並未過半，因此希望能與反對派開啟協商，討論新內閣的組成。布雷根說，馬克宏有可能希望拓展聯合內閣，拉攏部分左派加入，或是反對黨可維持自主，在總預算案不表態即可。

不過馬克宏並未決定是否要在特定期限內一定要找到總理，他從上週開始就與左派領袖群積極談話，但刻意沒有找極右派的國民聯盟領導人勒龐、還有極左派不屈法國的領導人梅蘭雄，馬克宏表示希望能找溫和一點的政治勢力談組閣。勒龐則說，若馬克宏不將她提昇法國實質購買力的政策納入，就會持續抵制。

預算與公共支出部長聖-馬丁近日則先提出特別預算，以避免法國政府明年1月起破產，他強調這是為了維持法國的公共服務的財政承諾而制定，但總預算最好還是在接下來1、2個月要儘速通過。

左派對政府仍有心結

目前法國國民議會席次分布為新人民陣線193席，但陣線是由不屈法國71席、社會黨66席、生態主義者黨38席民主共和左翼黨團17席組成，馬克宏則有159席，加上共和黨的47席曾短暫組成212席的少數政府（過半數要289席），國民聯盟則有142席。

《世界報》提到，馬克宏希望能與社會黨合作，但雙方還在財稅問題有不少分歧，社會黨議員不滿過去與執政黨內閣協商時遇到許多阻礙。

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