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峇里島聖猴森林公園樹木倒塌 致2外籍遊客死亡

中央社／ 雅加達12日專電

印尼峇里島知名旅遊景點聖猴森林公園10日發生樹木倒塌事件，導致1名法國人和1名韓國人死亡，另有3人受傷，該景點現已關閉。當地警方表示，樹木倒塌是因強風與大雨所致，並提醒雨季期間，遊客須提高警覺。

根據監視器畫面，事發當下遊客正在園區中行走，接著突然往反方向拔腿狂奔，隨後巨大樹木倒下，並壓到多名遊客。

雅加達環球報（Jakarta Globe）今天報導，聖猴森林公園是位於峇里島烏布區（Ubud）的自然保護區，被當地人視為神聖地方，是逾1260隻獼猴的活動地區。事發後，聖猴森林公園隨即關閉。

峇里島警方表示，事件發生時，該園區有許多遊客，樹木倒塌是因強風和大雨所致，並指出，過去幾天，天氣變化多端，可能隨時吹起強風或下豪大雨，呼籲民眾別前往山區，因容易發生土石流。

聖猴森林公園透過新聞稿表示，「每週和每月都會進行例行維護工作，包括檢查樹木狀況和周遭環境」，並解釋，「（樹木倒塌）事件是因強風和超出人們可控的極端天氣所致」。

聖猴森林公園補充，目前正與當局合作，以確保遊客安全。

峇里島 森林公園

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