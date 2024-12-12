立陶宛籲歐強化國防遏中俄 稱台灣為美優先考量

立陶宛國防部長薩卡利埃內今天表示，歐洲必須強化其國防工業，以嚇阻俄羅斯和中國，因為她明白華府會優先考量美國、台灣和以色列，再來才是歐洲。

路透社報導，薩卡利埃內（Dovile Sakaliene）在紐約舉行的路透NEXT（Reuters NEXT）會議受訪時提到，美國在西方國防開支中所占比例對華府不公平，「歐洲必須在國防貢獻方面恪盡本分」。

她說：「美國的貢獻依然多到不成比例，這不公平。」

這番言論呼應了即將上任的川普政府主張，薩卡利埃內也讚揚了川普屬意的國防部長赫格塞斯（PeteHegseth）的強硬政策。

薩卡利埃內說，「西方世界的優柔寡斷、軟弱和妥協」導致其在為烏克蘭取得100萬發彈藥方面遭遇困難。

薩卡利埃內承諾明年立陶宛國防開支占國內生產毛額（GDP）的比例將維持在3.5%，之後可能會增加至5%。

她在立國首都維爾紐斯（Vilnius）透過視訊連線表示，俄羅斯的經濟變化，表明其具有入侵烏克蘭之外的軍事野心。

當被問及川普承諾迅速終結烏克蘭戰爭時，薩卡利埃內說：「我唯一擔心和憂慮的是，如果我們抱持著凍結烏克蘭戰爭的幻想…會促使俄羅斯先為殲滅烏克蘭的第3波行動做準備，下一步就是為他們的帝國擴張做準備。」

她補充說：「他們將俄國經濟從和平時期經濟轉變為軍事經濟是有原因的，而烏克蘭不足以成為如此巨大變化的理由。」

立陶宛與俄羅斯和其盟友白俄羅斯接壤，薩卡利埃內說，她比10年前更擔心俄羅斯可能入侵立陶宛。

薩卡利埃內指出，美國持續介入歐洲的切實理由是，美國在與中國的對抗中需要歐洲支持，如果歐洲「受到俄羅斯傷害」，將為美國帶來不良後果。

她說：「我很務實，我明白歐洲甚至不在美國優先事項的前3名內。華府的第一優先考量是美國，接著是台灣，然後是以色列，再來才是歐洲。」

她補充說：「台灣即將面臨戰爭，我想我們所有人都清楚。」