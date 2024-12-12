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巴西總統魯拉2度手術住院 健康狀況引2026大選議論

中央社／ 聖保羅11日專電
巴西總統魯拉日前因頭痛送醫再度緊急手術，目前住院中，引發外界對其健康狀況是否會影響2026年大選角逐連任議論。路透
巴西總統魯拉日前因頭痛送醫再度緊急手術，目前住院中，引發外界對其健康狀況是否會影響2026年大選角逐連任議論。路透

79歲巴西總統魯拉10月在家中跌倒以致腦出血，當時接受手術後康復。他日前因頭痛送醫再度緊急手術，目前住院中，引發外界對其健康狀況是否會影響2026年大選角逐連任議論。

魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）今年10月在家中跌倒造成輕微腦出血和後腦創傷，9日魯拉因頭痛在首都巴西利亞「敘利亞－黎巴嫩醫院」（Syrian-Lebanese Hospital）分院接受檢查，發現顱內出血，隨即轉往聖保羅「敘利亞－黎巴嫩醫院」總院動手術。

魯拉的主治醫師費柳（Roberto Kalil Filho）今天向巴西媒體表示，魯拉已能坐著說話，但當被問及何時可離開加護病房時，費柳回答「每一天都是新的一天」。

巴西法律沒有規定，總統因醫療緊急情況或短期健康原因必須請假休養，憲法只規定在總統因故不能視事時，由副總統代行其職權。

巴西副總統奧克明（Geraldo Alckmin）昨天接管魯拉的議程，接見斯洛伐克總理費佐（Robert Fico），雙方簽署安全、國防和情報資訊共用領域協定；今天奧克明也代表魯拉出席國家審計院新任主席芮哥（Vital do Rêgo）就職儀式。

奧克明比魯拉小7歲，上個月奧克明過72歲生日時，魯拉向他表示祝賀，並開玩笑說「奧克明像我的兒子」。

此次魯拉住院引起各界關心，尤其是關於2026年大選，魯拉能否持續維持身體健康和精神狀況來爭取連任。

美國有線電視新聞網巴西頻道（CNN Brasil）評論家瓦克（William Waack）說，魯拉比巴西左翼更受歡迎，巴西左翼迄今沒出現任何能夠與其影響力媲美的名字，而這正是巴西左翼糾結之處，「大家都心知肚明，由魯拉擔任候選人是一回事，但沒有魯拉又是另一回事」。

巴西前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）也是如此，2023年波索納洛因濫用政治權力、不當使用媒體罪名成立，被褫奪公權8年，在2030年10月之前沒有資格參與任何公職人員競選，這迫使思考一個全新的政治格局。

瓦克指出，魯拉和波索納洛的選舉實力和影響力不容小覷，如果兩年後兩人沒有直接對陣，巴西政治和選舉局勢會發生多大變化，實難以預料。

巴西 手術 魯拉

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