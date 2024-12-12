蕭茲正式申請內閣信任投票 德聯邦議會12/16表決

德國總理蕭茲今天向聯邦議院議長巴斯提出信任投票申請，要求議會對他領導的內閣進行信任表決。投票將於12月16日舉行，外界普遍預估蕭茲內閣無法通過信任案，明年德國將於2月提早國會大選。

根據「基本法」（Grundgesetz，即德國憲法）第68條，總理可在政府無法有效運作時，主動向聯邦議院申請信任投票。德國總理蕭茲（Olaf Scholz）12月11日上午正式向聯邦議院議長巴斯（Bärbel Bas）提交相關文件，啟動國會重新選舉、重組新政府的法定程序。

提起信任投票（Vertrauensfrage）的近因在於11月初，蕭茲解雇自民黨（FDP）籍財政部長林德納（Christian Lindner），導致由社民黨（SPD）、綠黨（Die Grüne）與自民黨組成的紅綠燈內閣正式破裂。

僅由社民黨和綠黨組成的少數政府，在聯邦議院內無法獲得穩定的多數支持，藉提起信任投票，提早舉行國會大選、重組滿足國會多數的新內閣，才能確保國家能順利運作。

蕭茲若於下週一（12月16日）的信任投票中失敗，根據法定程序，下一步他將建議聯邦總統史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）解散聯邦議院。一旦聯邦總統做出裁定，宣布解散議會，德國必須於60天內重新選舉，外界預估大選可能日期為2月23日。

儘管聯邦總統理論上可拒絕解散議會，但史坦麥爾日前已向媒體表示，他認為各黨目前提議的選舉日期「務實可行」。他強調，「德國需要穩定的多數派與有行動力的政府」指出自紅綠燈內閣解散後，現政府難以滿足這一要求。

而在聯邦議院被解散到重新選舉的60天中，現國會與政府將繼續運作，直至新一屆議會召開首次會議為止。

目前德國各主要政黨皆已推出下一屆聯邦總裡候選人，包括社民黨現總理蕭茲、綠黨經濟部長哈貝克（Robert Habeck）、另類選擇黨（AfD）黨主席魏德爾（Alice Weidel），與目前民調最高，有望成為下屆總理的基民盟（CDU）黨魁麥茲（FriedrichMerz）。