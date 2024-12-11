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涉嫌透過電子彩券洗錢 歐盟前司法執委受調查

中央社／ 布魯塞爾11日專電

剛卸任歐盟司法政策執行委員的雷恩德斯近日遭司法調查涉貪，包括經由大量電子彩券洗錢。曾任比利時財政部長和外交部長的他透過律師聲稱無辜，但運用彩券的罕見模式被歐媒諷指為缺乏成本效益。

新一屆歐洲聯盟執行委員會（EuropeanCommission）自1日起就任，卸職才數日的司法政策執行委員雷恩德斯（Didier Reynders）便在上週遭比利時司法單位調查。昨天比利時國家彩券公司（NationalLottery）揭露配合調查的部分資料，讓外界得窺他的離奇行為。

歐洲新聞台（Euronews）拆解國家彩券公司的統計資料顯示，據信為雷恩德斯與他太太的兩個帳戶在2021年合計花了5萬歐元（約新台幣171萬元）購買彩券，並且集中向一個實體銷售點購買。

由比利時聯邦政府和主權財富基金共同擁有的國家彩券公司，在實體據點發行每張最多100歐元的電子彩券憑證，先儲存在買家的網路帳戶，待投彩贏錢後就能轉到一般的銀行戶頭。

由於買電彩憑證的人很少，6000多個銷售點約只有4個會在一年內賣出超過1萬歐元，而且在比利時玩彩券的逾百萬人當中，只有39個帳戶每年儲存餘額超過2萬歐元，因此雷恩德斯夫婦很快就被國彩公司盯上。

這對夫婦也被發現並非彩券迷，因為他們的網路帳戶總是大額存入，彩金也不重新投注而是大量轉出，被國彩公司懷疑涉及洗錢並通報司法機關。

比利時司法部門等了2年，直到上週才約談雷恩德斯並搜索他的住家。今年上半雷恩德斯甚至尋求比利時政府推薦他出任人權機構「歐洲理事會」（Councilof Europe）秘書長。

比利時媒體指稱他有百萬歐元資金涉嫌來路不明，但未獲司法單位證實，雷恩德斯則反駁貪瀆指控，表示相關資金是他個人財富，與他在比國政府或歐盟的官職並無利益衝突。

據比利時通訊社（Belga）報導，彩券對洗錢來說成本效益不彰，因為玩家需以身分證註冊真名，每週贏錢上限500歐元，平均回報率60%，費時又費力。甚至歐盟執委會防治洗錢相關文件也形容彩券是個「高成本且不具吸引力的洗錢形式」。

對於雷恩德斯涉案，歐盟執委會表示目前未涉及濫用歐盟資金，因此不會啟動內部調查，而洗錢等金融犯罪相關政策是由歐盟的財政執委負責，不在司法執委的政策範圍內。

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