阿富汗衛生部遭自殺炸彈攻擊 部長哈卡尼被炸死

阿富汗政府消息人士今天告訴法新社，位於首都喀布爾的難民部今天遭到自殺炸彈攻擊，部長哈卡尼被炸死。

法新社報導，這名要求匿名的官員表示，「難民部不幸發生爆炸，部長哈卡尼（Khalil Ur-RahmanHaqqani）和若干同僚殉難。」他還說，爆炸是由自殺炸彈所引發。

名列美國制裁清單的哈卡尼，公開現身時總是槍械不離手。令人聞風喪膽的恐怖組織「哈卡尼網絡」（Haqqani network）創辦人賈拉魯丁．哈卡尼（Jalaluddin Haqqani）是他哥哥。

阿富汗現任內政部長西拉傑丁．哈卡尼（SirajuddinHaqqani）則是哈卡尼的姪子。

另據路透社報導，阿富汗塔利班代理難民部長、哈卡尼的姪子艾納斯．哈卡尼（Anas Haqqani）證實哈卡尼遇害身亡。

自多國聯軍2021年撤離阿富汗後，哈卡尼即擔任塔利班臨時政府的部長，他也是「哈卡尼網絡」的高階領導人。