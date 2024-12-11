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星洲日報總編郭清江獲封拿督 扮第四權角色

中央社／ 吉隆坡11日專電

馬來西亞雪州蘇丹今天冊封94名有功人士勳銜，其中，身兼星洲日報總編輯的世華媒體集團總編輯郭清江受封拿督。他強調，這是華文媒體榮耀，期勉持續扮演第四權角色，代表社會良善力量。

馬來西亞雪蘭莪州蘇丹沙拉弗丁（Sharafuddin IdrisShah）今天歡慶79歲生日，並冊封94位對社會有貢獻的大馬人士，媒體界除世華媒體（馬來西亞）集團總編輯兼星洲日報總編輯郭清江受封「D.S.I.S拿督」勳銜外，馬來西亞官方新聞社馬新社（Bernama）執行長努魯阿菲達（Nur-ul Afida Kamaludin）、

The Edge媒體集團創辦人童貴旺也獲冊封相關勳銜。

郭清江指出，他是代表華文媒體接受這份榮譽，這份光榮也屬於全體華文媒體工作者，期許所有新聞工作者「榮歸同道，共勉前行」，共同為華文媒體努力貢獻。

他認為，身為星洲日報掌舵人，面對今天的網路媒體時代，必須同時藉由強化報紙的深度與新媒體速度，以「兩條腿來走路」模式，才能讓華文媒體走得更穩，發展的更長久。

郭清江說，新聞媒體工作者採訪新聞必須基於事實，秉持公正客觀態度報導新聞，當撰發新聞評論時則要根據自身經歷與客觀價值觀臧否時事。

大馬勳銜制度逾半世紀，普遍為人所熟悉的有最高勳銜的「敦」（Tun）、「丹斯里」（TanSri）、「拿督斯里」（Datuk Seri）與「拿督」（Datuk），除「敦」與「丹斯里」僅由國家最高元首冊封外，其它多數由各州蘇丹或州元首冊封，獲冊封的多為對大馬國家與社會有貢獻人士，領域涵蓋企業界、政界、體育界、媒體界、非政府組織或社會賢達人士等。

獲冊封勳銜者具有崇高的社會聲望，會受到社會各階層人士的尊重，諸如影藝圈為人熟知的影后楊紫瓊曾受封丹斯里、為大馬奪獎無數的羽球國手李宗偉受封為拿督。

郭清江投入媒體工作近40年，曾採訪諸多重大國際事件，他於2016年升任星洲日報總編輯，2022年6月獲拔擢世華媒體（馬來西亞）集團總編輯，持續兼任星洲日報總編輯。

雪州蘇丹今天冊封94名對社會有貢獻人士，其中有9人是華人，所有受封者中有29人是受封拿督以上的級別。

蘇丹 馬來西亞

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