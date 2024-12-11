法總理上任僅3個月垮台 馬克宏擬48小時內提新人選

法國總統馬克宏亟欲化解前總理巴尼耶垮台後的政治僵局，並於今天會晤各政黨黨魁，與會者事後告訴法新社，馬克宏計劃於「48小時內」提名新總理人選。

法新社報導，雖然極右政黨「國民聯盟」（NationalRally, RN）及極左政黨「不屈法國」（FranceUnbowed, LFI）是化解法國懸峙國會的關鍵，馬克宏（Emmanuel Macron）會晤各政黨領袖卻排除RN和LFI與會。

巴尼耶（Michel Barnier）領導的內閣因撙節預算案遭杯葛而瓦解後，在各部會看守部長亟欲說清楚法國2025年財政狀況之際，馬克宏提出「48小時內」任命新總理人選。

馬克宏的顧問之一表示，馬克宏於10日的會談指出：「各政黨一致同意，不仰賴國民聯盟。」綠黨領導人彤德利耶（Marine Tondelier）會後表示，總統陣營還未準備做任何「妥協或讓步」，不過她說，馬克宏強調「不再仰仗國民聯盟主政」的必要性。

另據路透社報導，與會的左派社會黨（PS）第一書記弗和（Olivier Faure）讚揚這是一次「有意思但沒結論」的會商。

巴尼耶內閣上週垮台，並引發法國6個月內的第2度重大政治危機後，社會黨已成為可能左右新總理人選提名的政黨。

馬克宏則期盼，社會黨能夠幫助他的下任總理避免又一次的不信任投票，但社會黨的交換條件是希望他提名左派總理，社會黨也可能設法淡化他力主的退撫改革。

弗和離開艾里賽宮（Elysee）後告訴記者：「這是個有意思但沒結論的會商，現在就看總統陣營的決定。」