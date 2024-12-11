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大陸軍艦海警船大規模包圍第一島鏈 日本高度關注

中央社／ 東京11日專電

有關台灣高階安全官員日前表示，中國在台灣周遭海域和東海、南海部署逾90艘軍艦與海警艦艇一事，日本政府發言人、官房長官林芳正今天表示，「正高度關注，努力蒐集並分析資訊」。

中國在連結日本九州、沖繩、台灣、菲律賓的「第一島鏈」的內側部署近90艘海軍與海警艦艇，當中約2/3為軍艦。中國這次的「海上軍事行動」部署規模空前，更勝於今年稍早中國曾展開2024利劍A與2024利劍B的軍演。

林芳正今天在例行記者會上重申：「台灣海峽的和平穩定不僅對日本的安全保障，對整體國際社會的穩定也至關重要。」

他強調：「對日本周邊海域、空域做好萬全警戒、監視等，並與以美國為首的同盟國、理念相近國家密切合作，妥善應對。（編輯：高照芬）」

日本 林芳正 軍艦

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