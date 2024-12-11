強化關島防禦 分析：美在台海衝突唯一可靠行動地點

美國今天在關島外海進行測試，成功攔截一枚中程彈道飛彈目標，此舉標誌著關島防禦能力的重要里程碑。有分析家評論，如果台海爆發衝突，關島將是美國展開行動的唯一可靠地點。

美國在西太平洋的領土關島是戰略軍事前哨，與華府潛在對手中國的距離比美國任一州都近。

路透社報導，一名美國國防官員表示：「我們必須有能力嚇阻中華人民共和國襲擊美國主權領土。無論我們在關島部署何種能力，目標都是保衛國土。」

未來十年，美國政府計劃在關島周邊16處地點部署飛彈防禦系統，使用美國武器庫最精良硬體，包括標準3型Block IIA（SM-3 Block IIA）與標準6型（SM-6）防空飛彈、愛國者3型增程型飛彈（PatriotPAC-3 MSE）、終端高空防衛系統（THAAD），以及新型先進雷達AN/TPY-6、短程防空系統「間接砲火防護能力」（Indirect Fire Protection Capability）。

路透社對20多位分析人士、政府官員、公民領袖、美國高階軍官與技術專家進行的訪談、計畫書和預算文件顯示，關島防禦計畫是在刀鋒上求取平衡：增加中國策劃行動的難度，同時避免讓關島變成飛彈靶心。

關島防禦系統計畫目前打算定期進行測試，每年最多2次，以評估飛彈、雷達和控制系統是否運作無虞。

●關島重要性

安德森空軍基地（Andersen Air Force Base）位於關島，其跑道可供美國最重型軍機起降，包含可搭載核武的B-52和B-2轟炸機。

根據第36彈藥中隊，該基地也有美國空軍最大彈藥儲存庫，存放多達約900萬公斤的炸藥。

關島海軍基地（Naval Base Guam）則有5艘洛杉磯級（Los Angeles-class）核動力攻擊潛艦，以及美國海軍僅有的2艘在海上維護潛艦的專用船艦。

所有上述軍備都能支持美軍在南海投射力量。美國在日韓的其他軍事基地離中國更近，但關島是美國領土一部份。

一位不願具名的美國高階國防分析師談到：「我們試圖從美國本土向印太司令部（INDOPACOM）運輸的任何東西，都會先抵達關島。在台海或南海爆發衝突的情境下，關島是我們採取行動的唯一可靠地點。」

●威脅

卡內基國際和平基金會（Carnegie Endowment forInternational Peace）的趙通表示，中國軍事決策者很清楚關島的重要性，且人民解放軍擁有大量武器儲備可用以襲擊關島。

中國最有可能選擇用彈道飛彈打擊關島，北京有兩種傳統飛彈可用：東風26（DF-26）和東風27（DF-27）。

被暱稱為「關島快遞」的東風26可搭載核子或常規彈頭，根據美國國防部最新估計，中國火箭軍擁有超過250個飛彈發射器及500枚飛彈。

根據美國國防部，東風27尚未服役。其設計包含可透過操控打擊目標的極音速滑翔載具（HGV）彈頭，提高飛彈防禦難度。

另一更棘手問題則在於：如果中國對關島發動全面攻擊，飛彈防禦系統是否還有用處？

關島太平洋島嶼安全中心（PCIS）主管貝蒂斯（Leland Bettis）說：「若中國認真要拿下關島－－如果亞洲爆發戰爭，我認為他們就得這麼做－－我不認為防空和飛彈防禦系統有何價值。」

●飛彈防禦

關島防禦系統計畫將連結美國最現代軍備，建立「多層網絡」。

該系統核心將是美國海軍船艦所使用神盾（Aegis）系統的地面版本，透過連結洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）的AN/TPY-6雷達，以及該區域和太空中其他雷達與感應器，它將能在發射初期就發現來襲飛彈，並與諾斯洛普格拉曼公司（NorthropGrumman）整合作戰指揮系統（Integrated BattleCommand System）合作，決定擊落飛彈的最佳方式。

相關挑戰則包括彈藥有限，且現代彈道飛彈會攜帶誘餌和其他反制裝置，這意味著防禦系統或得多打幾發才能摧毀飛彈。

儘管不可能在大規模攻擊中攔下每一枚飛彈，英國皇家聯合軍事研究所（Royal United Services Institute）高級研究員考沙爾（Sidharth Kaushal）提到，迫使中國為造成有意義傷害而增加飛彈發射數量，從而限制北京在其他地方的可用火力，並提高局勢升溫風險，都能讓中國更難策劃行動。