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巴紐自治區領袖放眼2027年前獨立 重啟金銅礦場

中央社／ 雪梨11日綜合外電報導

巴布亞紐幾內亞自治區布干維爾（Bougainville）首長托羅亞瑪今天表示，布干維爾預定在2027年前宣布獨立，並「放眼重啟」潘古納（Panguna）金銅礦場。

法新社報導，布干維爾人口約30萬人，當地的潘古納礦場長期關閉。布干維爾2019年舉行公投，結果顯示97.7%贊成獨立。

但一些分析人士表示，目前不清楚巴紐是否會同意讓這個自治區很快脫離。

布干維爾1988年爆發內戰，直到1998年才結束。這場布干維爾叛軍、巴紐安全部隊及外籍傭兵之間的戰爭奪走多達2萬條人命。雙方2001年簽訂和平協議，內容包括布干維爾獨立公投

當初內戰是為了爭奪潘古納礦場的營收。巴布亞紐幾內亞的出口一度超過4成來自潘古納礦場。

布干維爾叛軍領導層和巴紐政府2021年同意推動一項進程，讓布干維爾「宣布獨立」時間不晚於2027年。

托羅亞瑪（Ishmael Toroama）今天在澳洲雪梨舉行的投資會議場邊告訴媒體：「人民已經發聲。」

他引述在2025年和2027年之間落實公投結果的協議，稱「這項政治時程最終會在2027年結束」。他表示，將由巴紐國會決定是否批准布干維爾宣告獨立。

巴紐總理馬拉普（James Marape）昨天告訴法新社，他無法承諾2027年是最後期限，因為仍須經過國會程序，「我無法預先承諾時程」。

馬拉普說，雙方都認為有必要「闡明」國會程序，並指出調解方正居中斡旋協助談判。

路透社提到，托羅亞瑪正尋求國際投資者協助潘古納礦場重啟，馬拉普今天支持他做出相關商業決策的權力。

巴布亞紐幾內亞 獨立公投

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