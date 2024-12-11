韓媒：三星電子調降明年智慧手機產量目標逾10%

南韓媒體《每日經濟新聞》（Maeil）英文版網站The Pulse報導，三星電子將調降2025年的智慧手機生產目標11.5%，砍到2.3億支，以回應全球經濟挑戰與日漸升高的市場不確定性。

報導指出，三星電子行動體驗（MX）部門預料將在12月底召開的全球戰略會議中，宣布明年智慧手機產量目標調整為2.3億支，比今年稍早設定的2.6億支目標下調11.5％。屆時各團隊主管也將概述2025年的其他具體商業策略。

不過，三星電子設定的明年智慧手機目標，仍將略高於今年的約2.2億支銷量預估值。在經濟不景氣時期，智慧手機是對銷售下滑高度敏感的高階消費者產品之一，但該產品占三星MX部門的大部分銷售。

相較於衝刺銷量，MX部門預料將聚焦於開發突破性的新產品等創新、以及品質控管，作為其戰略的一環。

三星電子計劃明年推出新款旗艦機Galaxy S25，將搭載最新的人工智慧（AI）功能Galaxy AI。南韓業界也預期，三星電子明年可能發表能夠折疊兩次的「三折機」，該公司已透過合作夥伴提出開發要求。儘管華為已推出全球首見的三折機，但三星電子計劃以不同的產品區隔搶市。