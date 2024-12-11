國人皆曰可殺！南韓新民調 逾四分之三受訪者支持彈劾尹錫悅

南韓總統尹錫悅3日實施持續6小時的短命戒嚴後，最近一項民意調查顯示，逾四分之三受訪者贊成彈劾。

南韓中央日報11日報導，民調機構Hangil Research執行與公布的民調顯示，76.1%的受訪者支持彈劾，21.9%反對。具體而言，72.6%強烈支持彈劾，3.5%有些支持，5.3%有些反對，16.6%強烈反對。剩下的2.0%不確定或沒有回應。

按照年齡層來看，30多歲的受訪者支持彈劾比率最高，達85.4%，其次為40多歲和50多歲，分別是82.9%和82.8%。18歲至29歲支持彈劾比率為73.7%，60多歲為69.8%，70歲以上支持彈劾比率為59.6%。

從地區來看，全羅地區最支持彈劾，比率達93.5%，其次是忠清地區的79.2%；釜山、蔚山與慶尚南道為76.7%，仁川與京畿道為76.5%，首爾為72.1%，傳統上傾向保守陣營的大邱和慶尚北道支持彈劾比率也達到61.4%。

從政治傾向來看，進步派89.7%支持彈劾，溫和派為77%，65.3%的保守派表示支持。