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查德宣布終止軍事合作 法國展開撤軍

中央社／ 巴黎10日綜合外電報導

查德兩週前宣布結束與法國國防合作協議後，法國軍方今天表示，已開始從查德撤軍，撤離在查德首都恩加米那的兩架戰機

路透社報導，11月28日查德政府出乎意料地終止國防合作協議。

目前雙方尚未針對撤軍的條款和條件，以及法國軍隊是否將留在這個中非國家達成共識，但今天首批幻象式（Mirage）戰機已返回法國東部的基地。

陸軍發言人韋內特（Guillaume Vernet）在兩架幻象戰鬥機離開查德後表示：「這代表駐紮恩加米那的法國裝備開始返回。」

馬利、布吉納法索和尼日發生軍事政變、反法情緒蔓延之後，法國已從這些西非國家撤軍。

撤離查德，意味法國在沙赫爾數十年的駐守告終，法國針對當地伊斯蘭激進分子的直接軍事行動也隨之結束。

法國在查德仍有約1000名士兵駐守。韋內特表示，兩國仍需要數週時間才能敲定縮減駐軍的時間表。

查德陸軍發言人阿謝赫（Chanane Issakha Acheikh）證實法國戰機離開，還說會隨時對民眾報告撤軍情況，「直到（法國）軍隊最終撤離」。

法國特使上月向總統馬克宏遞交報告，其中也有關於法國如何減少在查德、加彭和象牙海岸駐軍的建議，但沒有跡象顯示巴黎有在事前獲知查德決定終止國防合作。

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