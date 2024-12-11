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澳洲再傳反猶事件 兩嫌雪梨近郊縱火燒車塗鴉

中央社／ 雪梨11日綜合外電報導
雪梨東部郊區的猶太社區胡拉勒（Woollahra）自治市一堵白牆被噴上「殺了以色列」的黑色字樣，員警在現場拍照存證。 法新社
雪梨東部郊區的猶太社區胡拉勒（Woollahra）自治市一堵白牆被噴上「殺了以色列」的黑色字樣，員警在現場拍照存證。 法新社

澳洲警方表示，兩名犯嫌今天在雪梨近郊牆上塗寫反以色列塗鴉，並縱火燒毀一輛汽車，引發澳洲政府憤怒。墨爾本一座猶太會堂幾天前才遭人縱火。

法新社報導，警方表示，他們正在尋找兩名據信為十幾歲的年輕人，他們身著偽裝，凌晨時被人看見逃離現場。

新南威爾斯州警方表示，犯嫌燒毀他們駕駛的車子，並在燒毀的車子、另一輛汽車、兩棟建築物和人行道上塗鴉。

地方媒體播出的畫面顯示，雪梨東部郊區存在已久的猶太社區胡拉勒（Woollahra）自治市一堵白牆被噴上「殺了以色列」的黑色字樣。

總理艾班尼斯（Anthony Albanese）說：「發生在雪梨的事件是一起暴行，也是另一起反猶太攻擊案。」

艾班尼斯說：「我與猶太社群站在一起，明確譴責這種攻擊行為。我國絕不容許仇恨或反猶主義。」

艾班尼斯說，他會聽取本週成立、負責調查反猶攻擊事件的聯邦警察工作小組簡報。

他前一天曾視察遭縱火的墨爾本猶太會堂殘骸，並呼籲全國團結，對抗這起「邪惡」的縱火事件。

反恐警察正在追緝6日涉嫌對墨爾本艾達斯以色列猶太會堂（Adass Israel Synagogue）縱火的3名犯嫌。

據路透社報導，新南威爾斯州州長柯民思（ChrisMinns）表示，會將這起事件當做「肆意破壞行為」處置，犯案者將面臨最高10年徒刑。

澳洲猶太人執行委員會（Executive Council ofAustralian Jewry）本月發表報告指出，去年10月1日到今年9月30日間，志工社區團體和猶太組織通報超過2000起反猶事件，而前一年同期只有約500起。

澳洲猶太人協會（Australian Jewish Association）今天表示，協會已多次警告政府可能發生暴力攻擊，但政府選擇忽視。

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