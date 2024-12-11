保守派大會聚首阿根廷 總統麥利成右派焦點

上任後大砍30%預算、裁撤9個部門、開除上萬名公務員，卻仍獲得民眾支持，阿根廷總統麥利讓全球右派都羨慕！全球保守派大會今年首度在阿根廷舉行，地主國總統麥利上任後，就自喻「阿根廷川普」，雖然他的財政措施讓阿根廷貧窮率上升，但很多民眾仍認為這是必要的痛，許多拉美、歐洲的右派國家都想要效仿。

具有全球領袖高度

根據《半島電視台》報導，保守派政治行動委員會（CPAC）今年首度在阿根廷舉行，過往此活動主要是美國右派領袖聚會的場合，如今改在阿根廷舉辦，可見右派總統麥利造成多大轟動。包括西班牙民聲黨（Vox）黨魁阿巴斯卡、巴西前總統之子小波索納洛都與會參加。

當地記者詢問說，麥利是否正成為全球等級的右派領袖？小波索納洛回應說，否則今年大會不會有這麼多人參加。麥利剛上任時雖被視為狂人，但他也是首位在川普勝選後與其見面的國家領導人，而他訪問西班牙時，與左派政府見面不舉行正式講話發表，卻公開參加極右派民聲黨的活動，現場民眾都將他視為英雄。

阿根廷在轉型陣痛期

麥利在保守派大會上致詞說，右派必須團結起來成為「國際右翼」，讓自由的思想可以傳播到更多地方，許多右派領袖，包括川普、薩爾瓦多總理布克利與匈牙利總理奧班，還有拉美的右派國家議員都相當響應他的論述，包括祕魯、墨西哥、烏拉圭、智利等國家。

《CNN》提到，阿根廷的經濟在麥利的帶領下，正處於改革的陣痛期。他希望將阿根廷的月通膨率下降到3%以內，因此透過裁撤部門、削減預算來進行，不過這也讓阿根廷的貧窮率從2023年的42%提升到今年上半年的53%，即使很多學生與公務員抗議，但他還是有一定的支持基礎，認為這是必要的改革。

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