日本：一架疑中國無人機10日現蹤台灣東部外海
日本統合幕僚監部10日公布，當天上午至下午監測到一架疑為中國無人機從東海飛來，通過與那國島與台灣之間的空域進入太平洋後，在先島群島西南方的太平洋上盤旋後向南飛行。
對此，日本航空自衛隊派出西南航空方面隊的戰鬥機，緊急升空因應。
日本防衛省統合幕僚監部（類似國防部參謀本部）9日曾表示，7日和8日連續兩天在沖繩縣宮古島周邊海域發現中國海軍艦艇，海上自衛隊派遣反潛巡邏機和護衛艦，對其進行警戒與監視。
此外，統合幕僚監部9日稍晚也另外公布，確認當天下午一架中國運9（Y-9）電偵機從東海方面飛來，通過沖繩本島與宮古島之間的空域，向南飛往太平洋後，又朝北方飛行，並再次通過相同空域，最終飛回東海。
日本航空自衛隊的當時也派出戰機緊急升空因應。
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