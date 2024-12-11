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涉網攻恐致人員傷亡 美國制裁中國大陸網路安全公司

中央社／ 華盛頓10日綜合外電報導

美國制裁一家發動網路攻擊的中國網路安全公司，美國財政部官員表示，這次攻擊可能致人於死。

路透社報導，美國財政部聲明指出，設於中國成都的四川無聲信息技術公司和員工關天峰（GuanTianfeng，音譯）於2020年4月間，將惡意軟體植入全球數以千計公司運作的8萬多個防火牆中。

這個惡意軟體不僅竊取資料，還被用以植入勒索軟體，透過加密數據癱瘓公司網路。

聲明指出，若駭客行為未經制止或減輕，保護關鍵基礎設施公司系統的36個防火牆，遭受的潛在影響「恐導致嚴重傷害或人員死亡」。

聲明尤其指出，四川無聲信息技術鎖定的一家能源公司遭侵駭之際「正積極參與鑽探」，若駭客行為未經制止，「恐致石油鑽井平台發生故障」。

根據美國司法部今天公開的起訴書，關天峰另涉共謀電腦和電信詐欺而遭起訴。美國聯邦調查局（FBI）懸賞1000萬美元，以獲取30歲的關天峰、四川無聲信息技術或他們遭控的駭客行為等資訊。

四川無聲信息技術未立即回應電郵置評請求，路透社也無法立即找到關天峰的聯絡資訊，他在網路上的名稱是gxiaomao。

四川無聲信息技術之前也遭控涉及惡意數位活動。臉書（Facebook）和Instagram的母公司Meta Platforms於2021年指這家企業與一項網路影響力活動有關，這項活動宣傳一位假冒的生物學家說法，稱美國正在干涉對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的溯源。

北京一如往常，否認從事駭客或其他惡意網路活動。

網路攻擊 美國 駭客

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