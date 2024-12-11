陸駐英使館用地皇家造幣廠舊址 遭當地議會再次投票反對設館

據英國國家廣播公司(BBC)報導，在倫敦塔對面的皇家造幣廠設立新的中國大使館的計劃，遭到了當地議會的反對。

報導稱，哈姆雷特塔倫敦自治市的市議員在皇家鑄幣法院一致投票否決了該計劃，認為該計劃可能會引發大規模的抗議活動，從而帶來安全風險。但該委員會的裁決是建議性的，不具約束力，因為正式批准或拒絕該提案的權力已被政府奪走。英國副總理兼住房、社區和地方政府大臣安吉拉．雷納（Angela Rayner）將在新年的規劃檢查聽證會後決定是否授予許可。

報導稱，倫敦警察廳的反恐官員也反對該計劃，稱大使館將覆蓋「相當大的面積」，影響附近地區，並可能引發重大抗議活動。大都會警察局首席督察戴夫．霍奇斯在周一的會議上表示：「只要少量的抗議者，就很可能溢出到道路上」。

他說，這個塔山和塔橋路的標誌性交匯處每天有超過 50,000 輛汽車行駛，對於塔橋河流穿越至關重要。這是一個主要的交通樞紐，任何示威活動都會對當地乃至整個倫敦產生嚴重而重大的影響。

中國六年前買下了皇家造幣廠，但迄今尚未獲得在該地建造新大使館的許可。如果獲得批准，人們認為它將成為英國最大的大使館，也將成為中國在歐洲最大的外交使團。

2022 年，哈姆雷特塔倫敦自治市議會以類似理由拒絕了類似的計畫。