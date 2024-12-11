駐以代表接受前以國政府發言人專訪 展台灣民主韌性

駐以色列代表李雅萍日前接受前以色列政府發言人李威專訪，強調台灣不屈服於霸權，持續深化國際合作以捍衛區域和平穩定，展現對抗強權韌性，讓世界看見民主台灣力量。

李雅萍接受擁有廣大以色列國內外閱聽眾、前以色列政府發言人李威（Eylon Levy）專訪。她於受訪時強調，台灣不會向威權國家的霸凌妥協，會持續與理念相近國家加強合作，共同捍衛民主體制並守護區域和平。

李威為知名意見領袖，曾在2023年以哈戰爭期間擔任以色列政府發言人，但因2024年3月公開批評英國對以色列和哈瑪斯（Hamas）戰爭立場遭停職。他目前專注公共倡導工作，通過獲以色列僑民事務與反猶太主義部支持的Podcast傳播，並與「猶太民族基金」（Jewish National Fund）及「與我們站在一起」（StandWithUs）等組織合作，與全球猶太僑民社群互動。

李威的閱聽眾囊括以色列國內及海外廣大猶太社群，個人及製播的「以色列：國家現況」（Israel：State of a Nation）在Youtube、Instagram及Podcast等社群平台有逾64萬追蹤者，節目風格受廣大以色列青年及關心政經情勢民眾喜愛。

李雅萍在專訪中表示，有「惡霸四國」稱號的中國、俄羅斯、伊朗和北韓互相串通，侵蝕全球民主國家間以規則為基礎的國際秩序，凸顯此刻民主陣營之間彼此互助合作，力抗惡霸國家重要性。

李雅萍強調，民主台灣不屈服於惡霸國家軍事、經濟、認知戰、法律戰等脅迫打壓，仍將堅守自由、民主、人權信念，守護民主及和平現狀，期待與以色列等民主理念相近國家，加強因應認知戰及提升全社會防衛韌性交流與合作，強健國家安全。