美官員：G7預計13日舉行線上會議 將討論敘利亞局勢

中央社／ 華盛頓10日綜合外電報導

一名美國官員今天表示，總統拜登（Joe Biden）與七大工業國集團（G7）領袖將在預定13日舉行的線上會議中，討論敘利亞目前的動盪局勢。

法新社報導，這個匿名美國官員指出，敘利亞將會列入G7會議議程的討論主題中。敘利亞反抗軍日前攻入首都大馬士革，並且推翻總統阿塞德（Bashar Al-Assad）政權，終結阿塞德家族長達半世紀的統治。

領導這次推翻阿塞德行動的沙姆解放組織領袖喬拉尼（Abu Mohammed al-Jolani）已就權力移交展開談判，他矢言追究那些應對酷刑和戰爭罪負責的前政府高官。

敘利亞人權瞭望台組織（Syrian Observatory for Human Rights）表示，自阿塞德被推翻後，該組織已記錄到超過300次的以色列空襲。

敘利亞 美國 阿塞德

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