德裔俄人涉嫌破壞鐵路 遭俄羅斯情報局逮補

中央社／ 柏林10日專電

德國媒體報導，俄羅斯特情局（FSB）逮捕一名現年21歲德裔俄人，這名男子被指控為納粹，與烏克蘭特情局（SBU）合作，涉嫌破壞在俄羅斯西邊城市下諾佛哥羅市的一條鐵路。

下諾佛哥羅市（Nizhny Novgorod）位於莫斯科以東約400公里處的窩瓦河（Volga River）沿岸。

據稱，德國外交部表示，德國駐莫斯科大使館10日上午「已獲知一名疑似德國公民被捕，目前正在致力於與當事人取得領事探訪管道」。

德國外交部表示，在俄羅斯的俄羅斯人和具有其他國籍的人「都被視為俄羅斯公民」。因此對當事人的領事探訪申請「通常都被拒絕」。

此外，原則上在俄羅斯被逮捕的風險非常高，甚至對德國公民來說也是如此。德國外交部已經多次對此提出警告。

據悉，俄羅斯新聞媒體引述俄羅斯特勤局報導指出，一名在2003年出生的德裔俄羅斯男子，與烏克蘭特情局達成協議，準備破壞一條在下諾佛哥羅市的一條鐵路線。

俄羅斯情報局指控，這名男子是新納粹組織成員，計劃上個月在鐵軌上安裝一個「引爆裝置」，烏克蘭特勤局將給予他「財務獎勵」；俄羅斯情報局在該男住處發現爆炸物，和「證明與一名烏克蘭特情局交流」的通訊設備。

德媒指出，俄羅斯特勤局近來頻繁以涉嫌蓄意破壞罪名逮捕外國人士。幾週前有另外一位德國公民在俄羅斯西北部加里寧格勒（Kaliningrad）因同罪名被逮補。德國外交部上個月表示，目前在俄羅斯被監禁的德國公民有2位。

德媒指出，俄羅斯總統普亭（Wladimir Putin）也曾以當地遭納粹統治為藉口，正當化入侵烏克蘭的戰爭。在俄羅斯的反戰者常都會被抹黑為納粹，尤其如果他們支持烏克蘭，更容易被抹黑。

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