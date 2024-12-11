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美防長：不認為陸有攻台迫切性

聯合報／ 國際中心／綜合報導
美國國防部長奧斯丁(Lloyd Austin)。 路透
美國國防部長奧斯丁(Lloyd Austin)。 路透

美國防部長奧斯丁九日在停靠日本的美軍航空母艦華盛頓號上說，此航艦將搭載先進的F-35C匿蹤戰機中隊，美軍在印太地區的部署非常重要，因中國大陸有意也日益有能力改變國際秩序。

奧斯丁九日在日本訪問，是他近四年任內第四次訪問日本，也將是最後一次。他九日視察航艦華盛頓號，向艦上的海軍發表談話指出，中國是唯一有意改變以規則為基礎的國際秩序、也日益有能力這樣做的國家，這個戰略舞台就在印太地區，「我們希望這個地區能保持航行、飛行的自由。我們將與盟友和夥伴合作，確保做到這點。」

核動力航艦華盛頓號十一月下旬抵達日本神奈川縣的美軍橫須賀基地。日本媒體十一月底報導，這是喬治華盛頓號第二度駐防日本，這艘航艦二○○八至二○一五年曾部署於橫須賀基地，任務結束後回美國大規模改裝，包含更換反應爐的燃料棒；十月從加州聖地牙哥出港，期間參與過日本、美國、南韓在東海舉行的聯合軍演，之後抵達日本，接替五月返美的航艦雷根號。

奧斯丁說，華盛頓號將搭載部署於日本南部岩國陸戰隊航空基地的先進F-35C戰機中隊。美國防部新聞稿指出，這將是美國在印太地區戰略部署重要里程碑，是駐紮前線航艦的航空聯隊首次包含第五代匿蹤戰機。

此外，奧斯丁接受媒體提問時，被問到中國在二○二七年攻台可能性。

他指出，美國根據「台灣關係法」，將會持續協助台灣獲取所需的防衛能力。美國不希望看到任何片面改變台海現狀的行為。

奧斯丁表示，外界對中國國家主席習近平會做什麼決定有很多揣測，但他重申，他不認為中國攻台是迫切、不可避免的。美國的目標是繼續與志同道合夥伴和盟友合作，確保維持自由開放的印太地區。

日本 美國 華盛頓

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