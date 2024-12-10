還原慌亂戒嚴夜 南韓特戰司令官：尹錫悅下令將議員拉出國會

有關南韓總統尹錫悅3日宣布戒嚴，南韓陸軍特戰司令官郭種根10日接受國會國防委員會質詢時說，當時曾收到尹錫悅指示，要求部隊破門進入國會拉走議員，好讓表決要求解除戒嚴的議員人數不達門檻。

根據南韓憲法，國會過半數在籍議員贊成要求總統解除戒嚴時，總統須予以解除。

中央社報導，郭種根說，尹錫悅發布緊急戒嚴後曾透過有防止監聽功能的電話向他指示，「現在好像還沒達到表決的法定人數，趕快破門進去，把裡面的人拉出來」。

郭種根說，聽到指示後很煩惱如何進行，曾與現場指揮官討論是該發射空包彈還是要斷電阻止表決，但現場指揮官表示無法進行，「我也認同這樣的判斷」。郭種根並說，考慮到闖入的隊員可能犯法，強制進入可能造成太多人員受傷等，認為這項指示並不合理，所以要隊員停在當時位置，不要再往內前進。

另據南韓中央日報報導，郭種根向國會議員說，戒嚴當夜曾收到時任國防部長金龍顯指示，要求確保國會議事廳的議員不超過100至150名。

被問到是否向尹錫悅報告當時措施時，郭種根說他未向尹錫悅報告，僅在撤退時向金龍顯說明現場狀況，表示部隊將撤退。

郭種根6日曾表示宣布戒嚴當時曾與尹錫悅通過一次電話，10日則坦承當時通話兩次，第一次是尹錫悅詢問部隊位置，他回答「正在向國會移動」，但他稱對第二次通話能透露的內容有限。