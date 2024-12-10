維權團體：蘇丹軍隊空襲北達佛市場 造成逾百死

支持民主的團體「緊急律師」（Emergency Lawyers）今天說，蘇丹軍方昨天空襲北達佛（North Darfur）的市場，造成100多人死亡。

法新社報導，緊急律師說，昨天的空襲還導致卡布卡比亞（Kabkabiya）數百人受傷。卡布卡比亞位於北達佛州首府埃爾法希爾（El-Fasher）以西約180公里處，自5月以來一直受到蘇丹準軍事團體「快速支援部隊」（Rapid Support Forces, RSF）的圍困。

根據援助機構表示，在快速支援部隊和蘇丹軍隊之間長達20個月的戰爭中，數以萬計民眾喪生，數百萬人流離失所，使這個位於非洲東北部的國家瀕臨饑荒邊緣。

緊急律師團體說：「空襲發生在北達佛鎮每週的市集日，附近各個村莊的居民聚集在此購物，導致100多人死亡、數百人受傷，其中包括婦女和兒童。」緊急律師一直在記錄衝突期間的侵犯人權行為。

他們說，這是「軍隊空襲造成的可怕屠殺」，儘管軍方否認執行這次的襲擊。

軍方在聲明中說，這些指控是力挺快速支援部隊的政黨散布的「謊言」，還說軍方將繼續「行使保衛國家的合法權利」。