快訊

還原慌亂戒嚴夜 南韓特戰司令官：尹錫悅下令將議員拉出國會

內湖母女遭詐千萬含恨亡 士院裁定1車手收押禁見

雙城論壇原訂下周登場…我方恐因中共軍事脅迫喊停？陸委會回應了

共軍海上動員恫嚇台灣 美防長抨擊中國大陸脅迫行徑

中央社／ 東京10日綜合外電報導
美國國防部長奧斯汀（講者）9日視察駐日航艦喬治華盛頓號，慰勞海軍。（美國國防部提供）中央社
美國國防部長奧斯汀（講者）9日視察駐日航艦喬治華盛頓號，慰勞海軍。（美國國防部提供）中央社

在台灣當局指控北京在台灣周圍進行多年來最大規模海上動員後，美國國防部長奧斯汀今天抨擊中國採取「脅迫行徑」。

法新社報導，奧斯汀（Lloyd Austin）在東京會見日本防衛大臣中谷元時表示：「如今我們非常清楚，這個地區與全球的和平及穩定面臨挑戰。」

奧斯汀說，這些挑戰包括中華人民共和國在東海、南海及該地區其它地方的脅迫行徑，包含俄羅斯選擇在烏克蘭魯莽發動戰爭，並且包括朝鮮民主主義人民共和國（北韓）支持莫斯科的戰爭，及其破壞穩定與挑釁的行動。

這是奧斯汀任內第13度以防長身分造訪亞洲，而且可能是最後一次。他指出：「美國對日本與大韓民國（南韓）的延伸嚇阻（extended deterrence）承諾堅若磐石。」

奧斯汀表示：「我們以信心和決心面對這些挑戰，而且我們繼續致力推動我們的歷史性（美日韓）三邊合作。」

美國總統當選人川普（Donald Trump）即將於下月宣誓就職，他已任命曾在陸軍國民兵（Army NationalGuard）服役的前福斯新聞（Fox News）節目主持人赫格塞斯（Pete Hegseth）接替奧斯汀。

中谷元則稱區域安全情勢「日益嚴峻」，並讚揚奧斯汀採取「強化和鞏固日美同盟嚇阻」的舉措。

戰爭 日本 美國

延伸閱讀

共軍機艦擾台！國民黨：反對以武力對台脅迫

美防長：印太部署關鍵 駐日航艦將搭載F-35C匿蹤戰機

共軍將對台發動軍演？ 大陸外交部回應

國安人士預告共軍將軍演 國軍海巡罕見主動發警戒

相關新聞

若中國大陸侵略鄰居 美國防副部長：將面臨與俄相似挑戰

美國國防部副部長希克斯今天在英國智庫演說指出，烏克蘭戰爭顯示，即便是先進軍隊也得面對「持久戰」挑戰；一旦中華人民共和國打...

共軍海上動員恫嚇台灣 美防長抨擊中國大陸脅迫行徑

在台灣當局指控北京在台灣周圍進行多年來最大規模海上動員後，美國國防部長奧斯汀今天抨擊中國採取「脅迫行徑」

跌倒腦出血引流排出 巴西總統魯拉手術成功「情況良好」

巴西總統魯拉今年10月在家中跌倒以致腦出血，據巴西政府今天發布的醫療紀錄，魯拉在聖保羅接受手術，將腦部的積血引流排出

美防長：印太部署關鍵 駐日航艦將搭載F-35C匿蹤戰機

美國國防部長奧斯汀9日在停靠日本的航艦喬治華盛頓號上指出，此航艦將搭載先進的F-35C匿蹤戰機中隊，美軍在印太地區的部署...

疑巫術害死兒子 海地黑幫老大下令屠殺184人

海地人權團體「全國人權捍衛網絡」8日說，海地首都貧民窟太陽城中，一名黑幫老大懷疑有年長者使用巫術導致他的孩子生病，下令屠...

英國再生能源發電今年將超越化石燃料 風力直逼天然氣

英國金融時報報導引述能源智庫Ember報導，英國今年來自風能、太陽能和水力的再生能源所占發電量比率，將首度超越化石燃料。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。