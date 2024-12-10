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國際局勢緊張 印尼總統普拉伯沃籲謹慎花費預算

中央社／ 雅加達10日專電

印尼總統普拉伯沃表示，因應地緣政治緊張情勢加劇，可能導致主要經濟體成長減緩，呼籲各部會和地方政府審慎花費政府預算，並減少不必要的支出，如舉辦儀式活動或研討會。

印尼總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）今天呼籲中央和地方政府謹慎花費國家預算，並表示，因應地緣政治緊張局勢加劇所帶來經濟挑戰，需提升政府財務效能。

10月剛就任總統的普拉伯沃說：「應對不確定性的挑戰，我們須勒緊褲帶」，他強調，需提升財務效能，並在各領域節省國家預算。

他說：「我們不能再容忍巨額支出及不能解決人民問題、沒成效的事」，並呼籲各界，特別是地方首長與中央政府一起為人民利益減少開支。

普拉伯沃認為，必須減少舉辦儀式、受訓和研討會等活動的支出。

印尼iNews新聞網4日報導，普拉伯沃要求各部會官員減少出國訪問，以將省下的預算用於建造水壩、農業灌溉和建校舍上，另外，也還能為學生提供食物。

印尼政府預計明年開始實施學童免費營養午餐計畫，該計畫是普拉伯沃的優先政策之一，首年預算為71兆印尼盾（約新台幣1455億元）。

普拉伯沃的目標是未來4至5年內，印尼的GDP成長率能達到8%，其他施政重點還包括糧食自主及消除貧窮。

印尼 普拉伯沃 財務

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