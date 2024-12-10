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加拿大總理杜魯道政府 3度挺過不信任投票

中央社／ 渥太華9日綜合外電報導

加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）政府今天成功挺過主要競爭對手保守黨（Conservative Party）近3個月來提出的第3次不信任投票

法新社報導，自由黨（Liberal Party）少數政府獲得新民主黨（New Democratic Party）支持，以180票比152票挺過不信任動議。新民主黨是曾經與自由黨結盟的左翼小黨，但在8月底結束合作關係。

這次提案的主題呼應新民主黨黨魁駔勉誠（JagmeetSingh）對杜魯道的批評，他稱杜魯道「太軟弱、太自私」。

駔勉誠與杜魯道都沒有出席這次投票。

加拿大下議院的秋季會期多數時間都因保守黨史無前例地以長達2個月的「冗長辯論」（filibuster）杯葛議事而陷入僵局。

然而，議長佛加斯（Greg Fergus）罕見下令短暫打破僵局，以便進行這次和其他可能的不信任投票，以及讓議員就一項重要的支出進行表決。

下議院議員預計明天表決一項開支包裹法案，其中包括提供給社會服務、救災和支援烏克蘭的資金。

加拿大 投票 民主黨

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