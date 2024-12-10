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水箱裡搭「組屋」培育 新加坡推10萬珊瑚養殖計畫

中央社／ 新加坡10日專電

為大規模培育珊瑚，新加坡國家發展部長李智陞今天宣布「10萬株珊瑚計畫」，新加坡公園局將在聖約翰島設立珊瑚養殖設施，在水箱裡以搭建「組屋」的方式養殖小珊瑚。這是新加坡最大的珊瑚修復計畫。

聯合早報、亞洲新聞台等新加坡媒體報導，李智陞今天在聖約翰島（St John’s Island）海洋生態研究中心宣布「10萬株珊瑚計畫」（100k CoralsInitiative），並表示新加坡公園局（National ParksBoard）將在聖約翰島設立珊瑚養殖設施，藉先進技術大規模培育珊瑚。未來10年後，將養殖10萬株珊瑚並移植到海裡，以修復退化的珊瑚礁、建立新群落。這是新加坡最大的珊瑚修復計畫。

新設施預計明年第2季全面啟用，每年培育多達1萬株珊瑚，民眾屆時也可透過展館走廊參觀。李智陞指出，珊瑚礁是珍貴棲息地，擁有豐富的生物多樣性，同時能成為基於自然的海岸措施，避免海岸線被侵蝕。聖約翰島設立的珊瑚養殖設施，是在水箱裡以搭建「組屋」的方式養殖一排排直立堆疊的小珊瑚。

報導指出，珊瑚礁有助於促進健康的海洋生態系統，但氣候變遷與人類活動，正對珊瑚礁構成嚴重威脅。從海洋暖化與汙染，到過度捕撈，都導致全球的珊瑚礁急速消失。

新加坡公園局等機構今年7月發現，聖約翰島、拉扎魯斯島（Lazarus Island）和龜嶼等地的珊瑚礁出現白化狀況，但近幾個月海水轉涼，一些珊瑚生長狀況已恢復正常。

李智陞表示，雖然在監測和修復珊瑚礁方面的工作已完成不少，但仍可以做得更多，以確保珊瑚礁得以長期存活。

由新加坡當局推出的第一階段海洋生物多樣性調查於2010年至2015年間進行，在新加坡和來自全球各地的專家，及470多名志願者的協助下，對新加坡海洋生物棲息地進行取樣調查。調查期間共發現37個新物種，以及300多個首次在新加坡發現的物種。

今年10月當局啟動第二階段調查，包括針對重點區域進行調查以瞭解生物的分布和密集程度，以及對新判定的區域和生物群體系統進行調查，研究生活在珊瑚礁內部的微型生物和生態系、促進珊瑚生長。

新加坡 珊瑚礁

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